Boris Dralyuk promovierte in slawischen Sprachen und Literaturen an der University of California, Los Angeles (UCLA). Anschließend lehrte er an seiner Alma Mater und an der University of St. Andrews in Schottland.

Die Essays, Gedichte und Kritiken des mehrfach ausgezeichneten Literaturübersetzers und Poeten erscheinen unter anderem im "New Yorker", in der "Los Angeles Times", im "Times Literary Supplement" und im "Guardian". Der gebürtige Odessiter Dralyuk, der Anfang der 1990er-Jahre mit seinen Eltern in die USA auswanderte, spricht Ukrainisch, Russisch und Polnisch – Sprachen, aus denen er zahlreiche Klassiker (unter anderem Alexander Puschkin, Leo Tolstoi, Isaak Babel) wie auch die Werke zeitgenössischer Schriftsteller (unter anderen Andrij Kurkow, Maxim Ossipow, Dariusz Sośnicki) ins Englische übersetzt. Zusammen mit Robert Chandler und Irina Mashinski gab er 2015 im Rahmen der Reihe "Penguin Classics" das als Standardwerk geltende "Penguin Book of Russian Poetry" heraus.

2022 veröffentlichte Dralyuk seine erste Gedichtsammlung "My Hollywood and Other Poems" (Paul Dry Books), laut einem Kritiker der "New York Review of Books" ein "von fröhlicher Trauer durchdrungenes Buch, geprägt von der aus der Emigrationserfahrung stammenden Überzeugung, dass es immer noch schlimmer kommen könnte".

Der 40-jährige Dralyuk lebt und arbeitet mit seiner Frau Jennifer Croft, einer nicht minder bekannten Autorin und Übersetzerin aus dem Ukrainischen, Polnischen und argentinischem Spanisch (unter anderen Man Booker International Prize 2018, Guggenheim Fellowship 2022) in Los Angeles. Die Brücken zu seiner Heimatstadt Odessa und zur Ukraine hat er trotzdem weder intellektuell noch emotional je abgebrochen.





