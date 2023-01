Vom Kampf gegen die Energiekrise bis zur Einhaltung der Menschenrechte: In allen Bereichen setzen Politik und Wirtschaft auf kleine Schritte. Ist das am Ende kontraproduktiv?

Vom Kraftwerksschlot zum klimafreundlichen Windrad, von diskreten Geldkoffer zum sauberen Wirtschaftsgebaren, vom Polizeistaat zur unabhängigen Justiz: Wie lassen sich solche notwendige Veränderungen bewerkstelligen? Grafik: Fatih Aydogdu

Zum Beispiel Erdgas. Dieser fossile Brennstoff ist zwar durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gehörig in Verruf geraten, bis zu dessen Ausbruch jedoch argumentierten Energieexperten und Konzernvertreter gern, dass es sich dabei um eine "Brückentechnologie" handle. Erdgas sei nämlich deutlich weniger klimaschädlich als Öl und Kohle. Wer ein Gaskraftwerk eröffne, könne im Gegenzug gleich mehrere extrem schädliche Kohlekraftwerke zusperren, hörte man bis vor einem Jahr häufig. Erdgas sei also ein wichtiger Zwischenschritt, eine Brücke in eine klimafreundliche Zukunft. Schädlich ist es zwar trotzdem, aber immerhin weniger als die anderen Fossilen.

Oder der Umgang der EU mit dem menschenrechtlich fragwürdigen Regime in Katar, dem Gastgeberland der Fußball-WM 2022. Hier stehen einander in Politik und Expertenschaft zwei Fraktionen fast unversöhnlich gegenüber. Die eine fordert Boykotte und Sanktionen; die andere ortet einen allmählichen Kulturwandel zum Besseren, den es sanft zu befördern gelte. Immer noch kritikwürdige Zustände also, aber immerhin besser als zuvor – und die Richtung stimmt.

Von Erdgas bis Menschenrechte

Oder das EU-Lieferkettengesetz. Mit diesem geplanten Regelwerk will die Union Großunternehmen verpflichten, entlang ihrer Lieferketten für die Einhaltung ökologischer und menschenrechtlicher Mindeststandards zu sorgen. Doch im derzeitigen Entwurf sind nicht einmal Sanktionen vorgesehen, falls Missstände wie Zwangsarbeit oder Umweltzerstörung ans Licht kommen. Die EU-Kommission argumentiert, dass das Gesetz trotzdem seinen Zweck erfüllen wird, vor allem im Zusammenspiel mit dem steigenden Druck der Konsumentinnen und Konsumenten. Der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung also.

Grafik: Fatih Aydogdu

Drei konkrete Beispiele, eine grundlegende Frage: Ist das etwas Bessere der Feind oder der Freund des wirklich Guten? Reicht es also, vorerst auf etwas weniger klimaschädliches Erdgas umzusteigen, ehe es zur echten Energiewende kommt? Reicht ein lasches EU-Lieferkettengesetz als erster Schritt zum gerechteren Wirtschaftssystem? Reicht das neueste Reförmchen in Katar? Oder landet man vielmehr in einer Sackgasse? Kleine Schritte können auch dazu führen, dass mangelhafte Zustände eingefroren werden. Verbesserungen bleiben dann bestenfalls minimal. Deswegen lehnen viele derlei fast kosmetische Aktionen ab; als Augenauswischerei, auf die man lieber gleich verzichten sollte.

Progressiv versus konservativ

Diese grundlegende Frage schlummert bei einem genauen Blick hinter die vielen Debatten, wenn sie auch kaum je explizit ausgesprochen wird. Man kann die neue – natürlich unzureichende – kleine Verbesserung bei Österreichs Parteienfinanzierung als Hoffnungsschimmer empfinden oder als Alibiaktion. Dasselbe gilt für das neue kleine Steuerchen auf die großen Übergewinne der Energiekonzerne, das in der EU mit Jahresbeginn in Kraft tritt.

Grafik: Fatih Aydogdu

Ist der Spatz in der Hand wirklich immer besser als die Taube auf dem Dach? Oder tötet manchmal der Spatz die Taube?

Klar ist, dass sich anhand der individuellen Weltanschauung meist gut feststellen lässt, ob Menschen eher zum Spatzen oder zur Taube tendieren. Ob sich eine Debatte nun um Menschenrechte oder um Energie dreht: Leute, die sich eher links stehend und progressiv verorten, verachten tendenziell die kleinere, pragmatische Lösung – während Konservative an die transformative Kraft glauben. Große Unternehmen preisen gern den Spatz; NGOs und Aktivisten fordern die Taube.

Keine fixe Formel

Wer in diesem Text eine definitive Antwort auf die Frage erwartet, ab wann eine Veränderung echten Fortschritt bewirkt, wird enttäuscht sein. Es gibt die eine Lösung schlichtweg nicht. In die Entwicklung von Gesellschaften wirken zu viele Faktoren hinein, als dass man fixe Formeln aufstellen könnte. Man kann sich nur herantasten, etwa mit historischen Beispielen.

Grafik: Fatih Aydogdu

Wer sich dem Thema nähern möchte, kann einen Blick auf die Spieltheorie werfen. Dieses Forschungsfeld, ursprünglich ein Teilgebiet der Mathematik, befasst sich damit, wie gesellschaftliche Entscheidungen fallen. Genauer geht es darum, wie ein Einzelner ein für ihn günstiges Ergebnis erzielt, wenn dessen Erfolg nicht nur von seiner eigenen Handlung abhängt, sondern zugleich vom Verhalten aller anderen. Ein wichtiger Begriff in der Spieltheorie: der "Lock-in-Effekt", der "Sperreffekt". Das bedeutet: Ein Akteur bleibt in einem beliebigen System stecken, obwohl daneben ein seinem überlegenes existiert. Denn in ein besseres System zu wechseln würde für ihn zu viel Aufwand bedeuten oder zu viel kosten. Die "Wechselkosten", wie Ökonominnen und Ökonomen sie nennen, sind zu hoch. In einer Lock-in-Situation ist ein System also "in einen Zustand eingerastet", schreibt der deutsche Ökonom Christian Rieck in einer Einführung in die Spieltheorie.

In einen Zustand einrasten

Heute kennt man den Lock-in-Effekt weniger aus theoretischen Modellen als aus dem alltäglichen Konsumverhalten. Ein populäres Beispiel sind Rasierer und elektrische Zahnbürsten. Sie werden von ihren Herstellern gern so gestaltet, dass nur die Aufsätze derselben Firma auf sie passen. Deshalb finden sich Kundinnen und Kunden in einer Lock-in-Situation wieder: Sie bleiben ihren Rasierern und Zahnbürsten treu, weil sie sie nun einmal gekauft haben, obwohl die Alternativen längst besser und billiger wären.

Aber Lock-in-Effekte lassen sich nicht nur bei Zahnbürsten feststellen, sondern auch bei großen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Die gesamte Gesellschaft kann in einen Zustand einrasten und nicht herausfinden, selbst wenn Besseres zur Verfügung stünde.

Grafik: Fatih Aydogdu

Ein aktuelles Beispiel, bei dem ein Lock-in-Effekt droht, ist Europas Boom bei LNG, Flüssigerdgas. Dieser Brennstoff wird mit Schiffen transportiert und kommt etwa aus den USA und Katar. In der EU herrscht eine große Nachfrage danach, denn das vornehmlich russische Pipeline-Gas muss rasch ersetzt werden. Allerdings braucht es für LNG milliardenteure Infrastruktur – und eben hier droht der Lock-in-Effekt. Benötigt werden neue Tanker, Transitleitungen und Terminals an den Küsten. Allein ein kürzlich fertiggestellter LNG-Hafen im deutschen Wilhemshaven kostete knapp sieben Milliarden Euro. Gut möglich, dass sich all diese Ausgaben in ein paar Jahren als nutzlos herausstellen werden. Denn: LNG ist als fossiler Brennstoff klimaschädlich und sein Gebrauch nicht mit den Klimazielen der EU vereinbar. Die Unternehmen und Regierungen der EU stehen also vor der Wahl, ihre brandneuen teuren Terminals bald wieder verfallen zu lassen – oder aber sie bleiben, trotz aller Klimaschädlichkeit, beim LNG, in das sie derart viel Geld investiert haben. Der Lock-in-Effekt droht also nicht bei einem einzelnen Produkt wie der Zahnbürste, sondern beim gesamten Energieversorgungssystem.

Alles QWERTY oder was?

Ein weiteres Beispiel für einen Lock-in-Effekt betrifft einen völlig anderen Bereich, einen Apparat, den fast jede und jeder täglich benutzt: die Computer-Tastatur, genauer die Abfolge der Buchstabentasten auf ihr. Deren derzeitige Form wird als QWERTY-Tastatur bezeichnet (nach den sechs Buchstaben links oben). Mit geringen Abweichungen ist sie international standardisiert. Woher stammt diese Anordnung? Das hat noch mit der Ära der mechanischen Schreibmaschinen zu tun. Als diese gerade erst aufgekommen waren, in den 1860er-Jahren, ersann ein Buchdrucker aus der US-Stadt Milwaukee ein System, bei dem sich die metallenen Hebel, auf denen sich die Lettern der Schreibmaschine befinden, möglichst wenig ineinander verhakten. Bald gewöhnten sich die Benutzerinnen und Benutzer daran – und zwar so gut, dass sich die QWERTY-Buchstabenanordnung dauerhaft durchsetzte, bis heute, obwohl es längst keine Hebel und Lettern mehr gibt. Die Anordnung ist uns dermaßen in Fleisch und Blut übergangen, dass sie sich inzwischen sogar auf den Handys findet.

Wo das bessere System unterlag

Der Haken daran ist, dass es bessere Abfolgen gäbe. In den 1930er-Jahren erdachte der US-Pädagoge August Dvorak die nach ihm benannte Dvorak-Anordnung. Sie ist so konzipiert, dass die Finger beim Tippen möglichst geschont werden und häufige Buchstaben mit gängigen Fingerbewegungen übereinstimmen. Dvoraks Abfolge würde zu schnellerem, praktischerem, gesünderem und effizienterem Tippen führen. Aber sie setzte sich nicht durch, denn die Kunden wollten nicht umlernen. Sie bleiben lieber bei der unpraktischen QWERTY-Anordnung. Es ist dies ein Lock-in-Effekt, der seit mehr als einem Jahrhundert anhält, ohne Aussicht auf Besserung. Einziger Unterschied zum Flüssigerdgas: Beim LNG könnte der Effekt aus den hohen finanziellen Investitionen resultieren, bei der Tastatur ergab er sich aus der Gewöhnung der Konsumenten.

Grafik: Fatih Aydogdu

Was lässt sich aus alldem lernen für die Frage, ob das Bessere der Feind des Guten ist? Gesellschaftliche und wirtschaftliche Zustände können zäh und langlebig sein, selbst wenn es bessere Alternativen gäbe. Es kann also durchaus sein, dass der Spatz die Taube tötet. Keineswegs zwangsläufig setzt sich am Ende das Beste durch. Manchmal kommt stattdessen das Mittelmäßige einfach im richtigen Moment, unter den richtigen Bedingungen, daher. Und bleibt picken.

Rezepte gegen Pickenbleiben

Was folgt daraus? Soll man nun, um Lock-in-Effekte zu vermeiden, Flüssigerdgas aus Klimaschutzgründen rabiat ablehnen, auch wenn es wegen des Ukraine-Kriegs kurzfristig dringend notwendig ist? Soll man das EU-Lieferkettengesetz bekämpfen, weil es nicht einmal ansatzweise weit genug geht? Soll man die Onlineshops dieser Welt nach der letzten Dvorak-Tastatur durchforsten?

An dieser Stelle wird es vage – die Patentlösung existiert wie gesagt nicht. Wer jedoch realistisch etwa auf das Thema Flüssigerdgas blickt, kann sehen, dass es derzeit fast unmöglich wäre, auf den Rohstoff zu verzichten. Weil Russland sein Nachbarland angegriffen hat und nun die Gaszufuhr Richtung Europa großteils blockiert, braucht es schlicht Ersatz. Die einzige Alternative zum LNG: noch höhere Energiepreise, die wirtschaftliche und soziale Verwerfungen nach sich ziehen würden. Auch betreffend das mangelhafte EU-Lieferkettengesetz gilt: Mehr ist derzeit einfach politisch nicht durchsetzbar.

Unvermeidlicher Lock-in-Effekt

Offensichtlich also lässt sich die Gefahr von Lock-in-Effekten manchmal nicht vermeiden. Um zumindest ansatzweise einen Ausweg zu finden, muss man vielleicht zurückkehren zu den Zahnbürsten und Rasierern. Als Antwort auf die Frage, wie man Lock-in-Effekte vermeidet, empfehlen Lehrbücher für Betriebswirtschaft gerne, dass Käufer hart verhandeln und vorausschauend denken sollten. Sie sollten danach trachten, die Wechselkosten zu minimieren. Das heißt: Wenn man beispielsweise einen Rasierer besorgt, sollte man beim Kauf darauf achten, dass auch andere Klingen daraufpassen als nur jene eines einzelnen Herstellers.

Grafik: Fatih Aydogdu

Auf die politisch-gesellschaftliche Ebene umgelegt, bedeutet das: Es ist wichtig, die Gefahr von Lock-in-Effekten möglichst früh zu erkennen, wenn sie sich schon nicht ganz vermeiden lassen. Und zu überlegen, wie man mit dieser Gefahr umgeht. Darüber gilt es öffentliche Debatten zu führen, in Politik, Medien und Wissenschaft.Beim Flüssigerdgas geschieht dies zumindest ansatzweise. Auf EU-Ebene und unter Expertinnen und Experten laufen gerade Bemühungen, die milliardenteure Infrastruktur kompatibel für klimaneutrale Technologie wie grünen Wasserstoff zu machen, damit sich die Investitionen nicht bald als überholt herausstellen. Die eilig hochgezogenen LNG-Anlagen sollen also künftig auch für den Wasserstofftransport geeignet sein. Fachleute zeigen sich hinsichtlich dieser Pläne zwar bislang skeptisch – aber es ist zumindest ein Ansatz, der sich ausbauen lässt.

Vielleicht ist das die Lösung: sich konsequent vor Augen zu halten, dass der Spatz in der Hand lediglich ein Spatz ist. Damit die Taube auf dem Dach nicht völlig unerreichbar bleibt – und am Ende womöglich wegfliegt. (Joseph Gepp, 01.01.2023)