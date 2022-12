Schneemangel und Plusgrade bringen Wintersportgebiete ins Schwitzen. Dafür steigt die Zahl der Bikeregionen, die ganzjährig in Betrieb sind und aus der Not eine Tugend machen

Wintergrüße aus Tirol! Dieses aktuelle Foto stammt aus einem Skigebiet nahe Innsbruck und wurde abseits der Pisten aufgenommen. Auf Tirols Mountainbikestrecken gilt derzeit Winterfahrverbot. Foto: Randy Mamola

Skifahren war gestern, die Zukunft gehört dem Mountainbiken. Frühlingshafte Temperaturen und grüne Bergwiesen machen wenig Lust auf Pistengaudi. Auch die Unfallzahlen zeugen von der Gefährlichkeit des Wintersports ohne Winter. Wann und ob der sehnsüchtig erwartete Schnee 2023 denn endlich kommt, ist ungewiss. Fest steht: Die Saison fürs Skifahren wird immer kürzer. Für Mountainbiker wiederum bedeutet der chronische Schneemangel eine Verlängerung der Bikesaison, die mancherorts bereits 365 Tage dauert. Im Folgenden ein kurzer Überblick, wo es sich auch in Österreich über Silvester gut shredden lässt.

Burgenland-Trails

Insgesamt mehr als 40 Kilometer Mountainbikespaß bieten die Burgenland-Trails zwischen Lockenhaus und Rechnitz. Die Strecken sind ganzjährig geöffnet, und es gibt sogar einen Shuttledienst, den man buchen kann. Wer die Trails auf eigene Faust erkunden will, kann die Tageskarte bequem online kaufen. Die Preise sind mit acht Euro pro Tag für Erwachsene und drei Euro pro Kind sehr moderat. Die aktuellen Trailbedingungen können vorab online eingesehen werden.

Die Burgenland-Trails bieten entspannt-sportliches Biken auf Flowtrails, die auch für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet sind. Dank ausgewiesener Uphillstrecken kommt hier auch die E-Bike-Fraktion voll auf ihre Kosten.

Schöckl-Trail-Area

Grazerinnen und Grazer, die gerne dem Downhillsport frönen, genießen im Winter ein besonderes Privileg. Denn die Schöckl-Trail-Area ist Österreichs einziges Bikerevier mit Liftunterstützung, das ganzjährig in Betrieb ist. Aktuell sind "alle Trails am Schöckl schneefrei und geöffnet", wie Betriebsleiter Michael Gölles dem STANDARD-"Tretlager" bestätigte. Die Bahn fährt täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr, und der aktuelle Zustand der Strecken kann online auf den Social-Media-Kanälen der Trail-Area eingesehen werden.

Am Grazer Hausberg Schöckl mit seinen fordernden Trails ist auch ein Downhill Vize-Weltmeister wie David Trummer Stammgast. Foto: M. Gölles

Der Schöckl erfreut sich unter Downhill-Fans großer Beliebtheit. Ein gewisses Können und Kondition sind Voraussetzung, um auf den 650 Höhenmetern pro Abfahrt Spaß zu haben. Neben der ruppigen Downhillline stehen zwei rote Trails zur Verfügung. Die Seilbahn fährt täglich bis nach den steirischen Semesterferien, danach ist wegen Revision vier Wochen Pause. Ab Ende März geht es dann schon wieder weiter.

Trailwerk Wachau

Die Trailarea in Göttweig kann zwar nicht mit einer Gondelbahn aufwarten, hat dafür aber gleich 13 aktuell geöffnete Strecken im Angebot. Mountainbiken ist hier ein Ganzjahressport, und die Vielfalt an Lines bietet wirklich für jeden Typ die richtige Abfahrt. Der Brettljausn-Trail hat es 2022 sogar in die engere Auswahl zum "feinsten legalen Trail Österreichs" im "Lines Magazin" geschafft.

Unweit von Wien gelegen dient die Trailarea in Göttweig als ideales Winterrevier für Hauptstadtbikerinnen und -biker. Denn im Wienerwald ist Radeln während der kalten Jahreszeit untersagt, weshalb auch das Trailcenter Hohe-Wand-Wiese derzeit geschlossen ist. In St. Corona am Wechsel, wo man wegen anhaltend warmer Temperaturen dieser Tage parallel zum Skibetrieb die Sommerrodelbahn wieder in Betrieb genommen hat, werden die Trails vorerst aber noch nicht geöffnet. Denn sie kreuzen die Skipiste, die (noch) in Betrieb ist. Aber es gibt auch hier schon Überlegungen, von Ski- auf Bikebetrieb umzuschalten, sollte der Schnee langfristig ausbleiben.

Schneefräsn – die Rennserie auf Weiß

Wen das Rennfieber auch im Winter packt, dem bietet das "Suspension Factory Schneefräsn", die winterliche Downhillrennserie des "Lines Magazins", die Möglichkeit zum Auskurieren. Insgesamt sechs Rennen stehen heuer zwischen 13. Jänner und 1. April auf dem Programm. Den Auftakt macht das oben erwähnte St. Corona am Wechsel, wo es dann über die besagte Skipiste hinuntergeht. Alle Renntermine und Anmeldemöglichkeiten sind auf der "Lines"-Homepage zu finden.

Wer hat's erfunden?

Beim Thema Mountainbiken im Winter darf ein Name nicht fehlen: der Alpenbikepark in Chur im Schweizer Kanton Graubünden. Von Vorarlberg aus ist es nur ein Katzensprung hinüber zu einem der besten Bikeparks der Eidgenossenschaft. Und im Bike-Eldorado Graubünden ist man seit Jahren flexibler, was den Saisonwechsel angeht. Wenn es nicht genug Schnee hat zum Skifahren, wird kurzerhand der Bikepark wieder geöffnet. So auch in diesem Jahr.

Seit 25. Dezember ist nun die untere Sektion im Alpenbikepark wieder täglich geöffnet und kann von 8.30 bis 14.40 Uhr befahren werden. Alle Details sind auf der Facebook-Seite zu finden. (Steffen Kanduth, 30.12.2022)