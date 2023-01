Embryonalzellen besitzen einen Tastsinn, der über ihre künftige Entwicklung entscheidet. In der Phase des Tastens wird ihre Umgebung weich, wie Forschende nun herausfanden

Das mittlere der drei Keimblätter eines Zebrafisch-Embryos. Hier sind die N-Cadherin-Adhäsionsmoleküle sichtbar gemacht, um die Zellgrenzen anzuzeigen. Foto: Campas Lab

Es ist der vielleicht erstaunlichste Prozess in der Entwicklung heranwachsenden Lebens: Aus einer einzigen befruchteten Eizelle entsteht durch Teilung nach und nach ein komplexes, lebendes Wesen, im Fall des Menschen mit Billionen Zellen und über 200 verschiedenen Zelltypen. Gerade den frühesten Zellen, den pluripotenten Stammzellen, stehen alle Möglichkeiten offen. Sie können zu Vorläuferzellen für Muskel-, Haut- oder Blutzellen werden.

Die in dem lateinischen Namen enthaltene Eigenschaft, verschiedenste Körperzellen zu bilden, macht diese Stammzellen nicht nur für die Forschung interessant, auch Therapien profitieren von ihrer Fähigkeit, beschädigtes Gewebe zu reparieren. Glücklicherweise hat die Wissenschaft in den letzten Jahren gelernt, wie sich Körperzellen zu pluripotenten Stammzellen umprogrammieren lassen, ohne dafür Embryonen zerstören zu müssen. Der Stammzellenforscher Shinya Yamanaka bekam für diese Entdeckung 2012 den Medizinnobelpreis verliehen.



Doch woher weiß eine Zelle im Embryo eigentlich, was aus ihr werden soll? Daran sind verschiedene Signalwege beteiligt, unter anderem ein zelleigener Tastsinn. Zellen können spüren, ob sie sich auf einer harten oder weichen Oberfläche befinden.

Knochenzelle oder Neuron

In der Petrischale ist dieses Verhalten bekannt: Embryonale Zellen auf einer harten Oberfläche werden zu Knochenzellen, auf einer weichen Oberfläche, die der des Gehirns ähnelt, werden sie zu Neuronen, sofern keine anderen biochemischen Signale vorhanden sind.

Doch ob sich diese Ergebnisse auf die Vorgänge im Organismus umlegen lassen, war bislang nicht bekannt. Insbesondere war unklar, wie die Umgebung beschaffen ist, die Zellen in lebenden Organismen zum Ertasten vorfinden. Dieser Frage ging nun eine Forschungskooperation der Technischen Universität Dresden und der University of California, Santa Barbara, nach. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden nun im Fachjournal "Nature Materials" veröffentlicht.

"Wir wissen viel darüber, wie Zellen in einer Petrischale mechanische Reize wahrnehmen und darauf reagieren. Nun interessiert uns, wie Zellen dies in einem Embryo tun, wo ihre Mikroumgebung ganz anders ist", erklärt Otger Campàs von der TU Dresden.

Der Zebrafisch ist für die Genetik und Entwicklungsbiologie ein beliebter Modellorganismus. Foto: istock

Als Modell dienten Embryonen von Zebrafischen. "Die Zellen benutzen verschiedene Ausstülpungen, um auf ihre Umgebung zu drücken und an ihr zu ziehen. Wir haben also gemessen, wie schnell und stark sie schieben." Das geschah, während sich die Zellen differenzieren und die Körperachse eines Wirbeltiers aufbauen.



Die Umgebung wird weicher

In dieser Phase hat die Umgebung der Zellen die Konsistenz eines Schaums, vergleichbar mit Bier- oder Seifenschaum. Doch sobald die Zellen ihre Umgebung abtasten, verändert sich überraschenderweise das Umfeld. "Genau in dem Moment, in dem sich Zellen differenzieren und beschließen, ihr Schicksal zu ändern, ändern sich die Materialeigenschaften des Gewebes, das sie wahrnehmen", erklärt Campàs. Die Steifigkeit ihrer Umgebung nimmt durch das Tasten der Zellen ab. Die Zellen suchen sich daraufhin die weichste Umgebung.

Möglich war diese Untersuchung mittels einer neu entwickelten Technik, bei der ein magnetisches Öltröpfchen in das Gewebe eingebracht wurde. Durch Anlegen eines Magnetfeldes konnte das Team so gezielt Druck ausüben. So gelang es, die Dynamik der Ausstülpungen zu imitieren und die Folgen zu beobachten.

Auch wenn noch nicht klar ist, welchen Einfluss die festgestellte Umgebungsänderung genau auf das Schicksal der Zellen hat, erwartet das Team Auswirkungen der Ergebnisse auf die in der Gewebezüchtung verwendeten Techniken. Bislang werden als Umgebung für im Labor gezüchtete Gewebe oft Gele oder Polymere verwendet, die aber laut den nun publizierten Ergebnissen zu steif sein könnten. Um die natürliche Umgebung nachzuahmen, braucht es weicheres Material. (Reinhard Kleindl, 2.1.2023)