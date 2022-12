Andreas Rasumofsky (deutsche Schreibweise) auf einem Gemälde von Johann Baptist Lampi dem Älteren. Foto: Wikipedia, Gemälde von Johann Baptist Lampi dem Älteren

Die russische Botschaft in Österreich hat sich nach dem STANDARD-Beitrag, der sich auf die Suche nach Spuren von Ukrainern in Österreich begab, via Facebook öffentlich beklagt. Grund dafür ist, dass darin Andreas Rasumofsky (1752–1836), Erbauer des nach ihm benannten Palais in Wien-Landstraße, als Ukrainer bezeichnet wurde. Das sei laut der russischen Botschaft "Geschichtsverzerrung". Kritisiert wurde, dass im Beitrag ausgerechnet Rasumofskys Funktion als Botschafter des Russischen Kaiserreichs unerwähnt geblieben war. Sie kritisierte zudem scharf, dass der Bericht über Rasumofsky ein "weiteres (absichtliches?) Beispiel des fehlerhaften und äußerst frivolen Umgangs mit der Geschichte im Gleichton mit der ukrainischen Botschaft in Wien" zeige. In dem Posting, das in der Nacht auf Donnerstag auf Facebook veröffentlicht wurde, war unter anderem die Reproduktion eines Porträts des jungen Rasumofsky zu sehen, in dessen Verglasung sich Botschafter Dmitri Ljubinski und dessen Smartphone auffällig spiegelten.

DER STANDARD habe es für möglich befunden, nicht davon zu berichten, dass Rasumofsky von Zar Alexander I. Ende 1812 die Aufgabe erhielt, Russland bei Gesprächen mit Österreich über die Allianz mit (sic!) Napoleon zu vertreten, bemängelte die Botschaft in ihrer eigenen deutschen Übersetzung. Die Verhandlungen damals drehten sich freilich um eine Allianz gegen Napoleon.

Jedes Jahr würden am russischen Tag des Diplomaten Vertreter der Botschaft "ihrem großen Vorgänger" die Ehre erweisen und Kränze sowie Blumen am Grab des Aristokraten im oberösterreichischen Schwertberg und in der Rasumofskygasse niederlegen. Am klassizistischen Gartenpalais des Aristokraten in dieser Gasse erinnert seit einigen Jahren auch eine Gedenktafel an seine Tätigkeit als Botschafter sowie als Mäzen, dem Ludwig van Beethoven unter anderem zwei Symphonien gewidmet hatte. Gestiftet wurde die Tafel von der russischen Botschaft sowie von GAZexport Austria" der Österreich-Niederlassung der nunmehr Gazprom Export genannten Gazprom-Tochtergesellschaft, mit der die österreichische OMV einen Liefervertrag bis zum Jahr 2040 abgeschlossen hat.

Fehlende Argumente

Die russische Botschaft nannte aber keine Argumente dafür, weshalb Rasumofsky nicht als Ukrainer bezeichnet werden sollte. Der Aristokrat war Sohn eines 1750 von der russischen Zarin Elisabeth eingesetzten letzten Kosakenführers Kleinrusslands, Kirill Rasumowski, der bei seiner Geburt noch den ukrainischen Familiennamen Rosum getragen hatte.

Der in Wien Andreas genannte Andrij oder Andrej war zudem im ukrainischen Hluchiw auf die Welt gekommen, einer im Frühjahr heftig umkämpften Kleinstadt in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine. Zumindest in einer Enzyklopädie des ukrainischen Exils werden Memoiren eines nicht näher spezifizierten österreichischen Diplomaten namens Ropp referiert, laut denen Rasumofsky sein besonderes Gespür für Musik und Poesie mit seinem Heimatland Ukraine erklärt habe.

Vertrauter Grigori Potjomkins

Keinen Zweifel gibt es daran, dass der mit den russischen Herrschern bestens vernetzte Aristokrat gerade im Kontext mit Russlands neoimperialen Ambitionen auf dem Gebiet der Ukraine von besonderem Interesse ist. So kooperierte Rasumofsky eng mit Grigori Potjomkin (1739–1791), einem Vertrauen von Zarin Katharina II. der Großen, der im späten 18. Jahrhundert eine maßgebliche Rolle bei der Eroberung von "Neurussland" gespielt hatte und dessen sterbliche Überreste im Herbst 2022 von russischen Besatzungstruppen in Cherson geraubt wurden. Auf Ersuchen von Potjomkin hatte sich Rasumofsky 1791 zudem bemüht, Gastspiele von Wolfgang Amadeus Mozart in Russland zu organisieren. Das Ansinnen scheiterte jedoch, da Potjomkin und Mozart beide in diesem Jahr verstarben. (APA, red, 30.12.2022)