Viel wurde spekuliert, am Sonntag öffnet nun das Transferfenster. In der deutschen Bundesliga könnte vor allem in Dortmund und Mönchengladbach Großes passieren, auch international bahnen sich zwei Wochen nach der WM Millionen-Deals an. Ein Überblick:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund): Einen wie ihn möchte wohl jeder in seinem Team haben. Bellingham ist erst 19 Jahre alt, Spielverständnis und Präsenz auf dem Platz sind aber bereits enorm. Beim BVB hat er noch einen Vertrag bis 2025, aber ganz Europa schaut hin. Sein Können stellte der Engländer auch auf der großen WM-Bühne unter Beweis, Interesse haben vor allem die englischen Topklubs FC Liverpool und Manchester City – aber auch Real Madrid gilt als Kandidat. Ein Winter-Wechsel wirkt unwahrscheinlich, denn eine Riesenablöse ist ja auch im kommenden Sommer noch möglich.

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund): Deutlich heikler ist die Lage für den BVB bei Shootingstar Moukoko. Der Vertrag des 18-jährigen DFB-Stürmers läuft im Sommer aus. Aktuell laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung, aber es hängt mal wieder am Geld. Nach Informationen der WAZ liegen die beiden Parteien "noch ein gutes Stück auseinander". Seine WM-Nominierung dürfte den Preis nach oben getrieben haben – und ab Sonntag darf Moukoko, der in der laufenden Saison an zwölf Toren für den BVB direkt beteiligt war, auch mit anderen Klubs über einen Wechsel im Sommer verhandeln. Dann ist er ablösefrei.

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): Beim Trainingsauftakt nach Weihnachten war der Schweizer Nationalspieler noch da, er absolvierte ein spezielles Torwarttraining auf einem Nebenplatz. Doch Sommers Tage in Gladbach könnten bald gezählt sein. Zuletzt wurde er immer wieder als Ersatz für den verletzten Bayern-Keeper Manuel Neuer gehandelt.

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach): In jedem Transferfenster gibt es die gleichen Diskussionen um den Franzosen. Bleibt er oder geht er doch? Bereits im Sommer dauerte es lange, bis es ein klares Zeichen gab. Nun, ein halbes Jahr später, reißen die Wechselgerüchte um den Nationalspieler nicht ab – denn sein Vertrag läuft im Sommer aus. Der italienische Vizemeister Inter Mailand soll großes Interesse an dem 25-Jährigen haben.

Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach): Wechselt er vielleicht bereits im Winter die Borussia? Laut verschiedenen Medienberichten steht der 26-Jährige in Dortmund ganz oben auf dem Zettel. Auch Bensebainis Vertrag endet im Sommer, beim BVB könnte er die vakante Linksverteidiger-Position besetzen. Seine hohen Bundesliga-Qualitäten stellte er in seinen über drei Jahren in Gladbach schon unter Beweis.

Sofyan Amrabat (AC Florenz): Die WM hat auch international einiges in Bewegung gebracht, der marokkanische Nationalspieler stand dabei besonders im Blickpunkt. Sechser Amrabat war die große Entdeckung, führte sein Heimatland bis ins Halbfinale, europäische Topklubs wurden hellhörig. Ganz heiß sollen Jürgen Klopp und der FC Liverpool sein, aber auch Tottenham Hotspur soll sich mit einem Transfer des 26-Jährigen beschäftigen.

Enzo Fernandez (Benfica Lissabon): Die vergangenen Wochen liefen für den 21-Jährigen perfekt: Weltmeister mit Argentinien und bester Jungspieler der WM. Keine Frage, dass sich nun auch die ganz großen Klubs wie Real Madrid, der FC Chelsea und der FC Liverpool mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen. Benfica will ihn nicht verlieren, wäre aber bei einer Ablöse von über 120 Millionen Euro gesprächsbereit.

Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion): Und noch ein Weltmeister steht mittlerweile im Fokus mehrerer europäischer Topklubs. Juventus Turin soll die Nase vorn haben, doch neben den üblichen Verdächtigen aus England hat angeblich auch Borussia Dortmund Interesse.

Cristiano Ronaldo (vereinslos): Eigentlich spielt das Transferfenster für den portugiesischen Superstar keine große Rolle. Seit seinem Abgang bei Manchester United ist der 37-Jährige vereinslos, möchte die Fußballschuhe aber noch nicht an den Nagel hängen. Angeblich lockt vor allem Al-Nassr aus Saudi-Arabien mit viel Geld. (sid, 30.12.2022)