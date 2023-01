Pedro Pascal und Nico Parker im Überlebenskampf von "The Last of Us" – mit Spannung erwarteter Serienhit von HBO, ab 15. Jänner bei uns auf Sky. Foto: HBO

2022 war Fantasie und Magie, 2023 wird es finster. Dunkle Welten, finstere Zukunftsszenarien, Endzeitstimmung, Schrecken ohne Ende – davon hat das Streaminguniversum in den nächsten Monaten einiges zu bieten. Auffallend viel Eskapismus von unten ist angesagt – nach dem Motto: Die Zeiten sind nicht rosig, aber anderswo geht es schlechter – und zwar viel.

Das bringt das Serienjahr 2023:

Dunkel, fremd, finster

The Last of Us

Ein giftiger Pilz hat die Menschheit dahingerafft, wer von ihm befallen wird, stirbt sofort – allerdings nicht auf ewig. Zombiealarm! Ein Mädchen ist immun, und sie gilt es aus einer Quarantänezone zu einem Geheimversteck einer Untergrundorganisation zu schmuggeln. Die Aufgabe übernimmt der Einzelkämpfer Joel. The Last of Us basiert auf einem der meistverkauften Computerspiele überhaupt und ist der prognostizierte frühe Hit des Jahres. Das Setting besticht durch die actionreiche Handlung und ein furchterregend realistisches Szenario und dürfte auch Menschen begeistern, die das Game nicht kennen. 15. 1., Sky

HBO Max

Alien

Wieder ein Film, der Serie werden muss. 44 Jahre nach der Geburt von Ridley Scotts genreprägendem Horrorstreifen kommt ein Spin-off in Teilen. Geschrieben wurde es von Noah Hawley, immerhin Autor von Serienperlen wie Fargo und Legion. Ridley Scott produziert wieder. Disney+

Dune: Die Schwesternschaft

Die Serie steigt 10.000 Jahre vor der des Kinofilms ein und erzählt ein Abenteuer um die Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen eine große Bedrohung. HBO

The Palace

Die Serienwelt blickt nach Wien. Die Endzeitserie entsteht in den nächsten Wochen in der Bundeshauptstadt. Sie erzählt von den Geschehnissen innerhalb eines Jahres in der Machtzentrale und den Auflösungstendenzen eines autoritären Regimes. Showrunner und Autor ist Succession-Produzent Will Tracy. Gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Rich zeichnet er auch für die Produktion verantwortlich. Ebenfalls Produzent ist Stephen Frears, der auch die Regie für das Serienprojekt übernehmen wird. Hugh Grant spielt mit. Das Beste an The Palace: Kate Winslet kommt! HBO

Wool

Über eine Gemeinschaft von Menschen, die im Untergrund lebt, weil die Erde unbewohnbar wird. Rebecca Ferguson, David Oyelowo und Tim Robbins spielen einen Ingenieur, einen Sheriff und einen Technikspezialisten in einem riesigen Silo, wo eine neue Lebensweise zu einer neuen, dystopischen Ordnung führt. Apple TV+

Citadel

Ein Vater mit Platzangst tut sich mit einem abtrünnigen Priester zusammen, um seine Tochter aus den Fängen einer Bande verwilderter Kinder zu retten. Nach Ringe der Macht bespielt Amazon ein weiteres Mal den Markt für ganz Großes. Das von den Russo-Brüdern umgesetzte Epos soll Spin-offs in Italien, Indien, Spanien und Mexikos enthalten und wird als die zweitteuerste Serienproduktion gehandelt. Der nächste Hammerhieb ist in Vorbereitung: Warhammer-40K-Universum, Henry Cavill ist noch größer. Prime Video

Years & Years

Russell T. Davies’ Familiensaga ereignet sich vor dem drohenden Untergang der Zivilisation in der nahen Zukunft. Emma Thompson ist in der 2019 gestarteten HBO-Serie dabei – und sie ist böse. Ab 5. 1., Canal+

Der Schwarm

Die Thrillerserie ist die Verfilmung von Frank Schätzings dystopischem Bestseller, sie erzählt vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt, und ist die Antwort auf den Serienbombast aus den USA. 40 Millionen Euro Gesamtbudget spielen für europäische Dimensionen in hochpreisigen Dimensionen. Im Vergleich zu den 30 Millionen US-Dollar von Stranger Things – pro Folge – ist das allerdings immer noch niedlich. ZDF, ORF

Zum Glück beinhaltet das kommende Serienjahr nicht nur Verzweiflungswelten. Es bringt auch Glanz und Glamour, Mut und Hoffnung, abgerockte Heldinnen und viel geliebte Wiederkehrer:

Gekrönte Häupter

Queen Charlotte: A Bridgerton Story Geniale Idee, der schneidigen Königin aus Netflix’ schwulstigem Hit Bridgerton eine eigene Serie zu widmen. Produzentin Shonda Rhimes bringt sich aktiv ein, das ist ganz bestimmt kein Nachteil. Netflix

The Crown 6 Das abgelaufene Jahr war für die britischen Royals nicht das beste – Tod der Queen, Zores mit der Verwandtschaft und eine nervige Fernsehserie, die auch immer für aufwühlende Momente sorgt. Zumindest Letzteres hört so bald nicht auf. Staffel sechs erzählt vom Tod Lady Dianas mit nach Ansicht von Kritikern allzu detailreicher Schilderung des Unfalls. Netflix

Große Geschichten

Master of the Air Nach den stilprägenden Fernsehserien Band of Brothers und The Pacific kommen Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman mit einer weiteren Serie über den Zweiten Weltkrieg. Masters of the Air basiert auf dem Buch von Donald L. Miller aus dem Jahr 2006 und erzählt von den Männern der Eighth Air Force und Luftangriffen auf Berlin, Hannover und Dresden. Apple TV+

Doctor Zhivago Liebe, Leiden, Lara und ein Ohrwurm: Vikings-Schöpfer Michael Hirst macht sich an Boris Pasternaks große Geschichte um den russischen Kriegsarzt. Eine Information über Sender oder Plattform steht noch aus.

Dear Edward Die Serie wird als herzzerreißende, lebensbejahende und aufbauende Geschichte über Überleben, Widerstandsfähigkeit und Verbundenheit beschrieben. Das klingt gut, noch Besseres verheißt die Besetzung: Nashville-Ikone Connie Britton und Orange Is the New Black-Juwel Taylor Schilling. Apple TV+

Schrill und schräg

The Idol Grammy-Gewinner Abel "The Weeknd" Tesfaye hat diese Serie mit Euphoria-Erfinder Sam Levinson entwickelt. Erste Bilder versprechen eine schonungslose Darstellung des Popgeschäfts als skrupellose, gierige und grindig-böse Branche. Nur Lily-Rose Depp glänzt. HBO

The Weeknd

Daisy Jones & The Six Die Geschichte einer wilden Rockgruppe im Los Angeles der 1970er-Jahre inklusive persönlicher Dramen eines aufstrebenden Stars nach dem Bestseller von Reid Jenkins. Mit Riley Keough und Sam Clafin. 3. 3., Prime Video

Luden Auf der Reeperbahn nachts um halb eins – in den 1980er-Jahren war das noch was: Spielplatz für Prostitution, Drogenhandel, Disco und ein Anfang für einen jungen Zugereisten, der Karriere als Lude (= Strizzi) machen will. Prime Video

Österreichs Beitrag

Dank eines neuen Filmanreizmodells dürfte der Standort Österreich sowohl für heimische als auch für internationalen Produktionen im kommenden Jahr interessanter werden. 2023 kommt zunächst Schnee, eine Mysteryserie mit Brigitte Hobmeier, entwickelt von der leider verstorbenen Ursula Wolschlager und der Filmemacherin Barbara Albert, sehr spannend. Gespannt darf man sein auf David Schalkos Kafka von Daniel Kehlmann. Und Schnell ermittelt geht ab 9. Jänner weiter.

Mehr vom selben

Ab einem gewissen Alter gibt es kein Jahr ohne Jubiläum. In dieser Liga spielen Die Simpsons. 2023 gibt es die 750. Folge. Ende nicht in Sicht. Ebenso nicht von Sex Education,You, Succession,Severance,And Just Like That,Ted Lasso, Stranger Things, Lupin, Heartstopper, Arcane, Squid Game, Shadow and Bone, The Mandalorian – und eine neue Folge von Black Mirror kommt. Wie cool ist das denn?

Star Wars

Emotionales Jahreshighlight wird der Abschied von Ellen Pompeo aus Grey’s Anatomy. Patrick Stewart sagt als Picard leise Servus. Eine neue Staffel der Spitzenkrimiserie True Detective mit Jodie Foster in der Hauptrolle ist angekündigt. Spannend!

Frohes Schauen auch im Jahr 2023, wünscht Ihnen Ihre Prie!

(Doris Priesching, 31.12.2022)

