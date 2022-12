Vor drei Monaten gewann sie klar die Parlamentswahlen, seit etwas mehr als zwei Monaten ist sie Italiens erste Frau an der Spitze einer Regierung. Und Giorgia Meloni ist – zumindest nach eigener Auffassung – gekommen, um zu bleiben. Das wurde deutlich, als sie sich erstmals der für italienische Regierungschefs traditionellen Bilanzpressekonferenz zum Jahresende stellte und dabei Ausdauervermögen erkennen ließ: Fast drei Stunden lang beantwortete sie mehr als 40 Fragen – teils sehr wortreich, sich kaum Patzer leistend.

Giorgia Meloni, seit knapp zehn Wochen im Amt. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Und so sind auch Melonis erste Wochen im Amt zu charakterisieren, auch wenn es der linken Opposition so gar nicht passt: Die Chefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia hat sich in den ersten 70 Tagen im Amt keine groben Fehler geleistet – was aber nicht heißt, dass ihr Programm allgemein gutgeheißen würde.

Markierungspflöcke einschlagen

Nach nicht einmal zehn Wochen im Amt schon von einer Bilanz zu sprechen wäre auch verfrüht, meint Meloni, die das Zusammentreffen mit den Medien eher als Gelegenheit sieht, noch einmal ihre Prioritäten zu formulieren und Markierungspflöcke einzuschlagen. Da wäre die Reform des Justizsystems, das eine "Generalüberholung" dringend nötig habe – dem würde wohl niemand in Italien, wo Prozesse teils Jahrzehnte dauern und dann erst recht wegen Verjährung zu den Akten gelegt werden müssen, widersprechen.

Hellhörig wird man schon beim Leibthema der italienischen Rechten, dem "presidenzialismo". Die Verfassung und die Regierungsform stärker in den Machtbereich eines Präsidenten oder einer Präsidentin zu verschieben, stößt im Mitte- und Links-Lager oft auf erbitterten Widerstand. Die Angst vor dem "Duce", dem Führer – wie sich Melonis ideologischer Ahnherr Benito Mussolini nennen ließ – ist zumindest hier noch sehr präsent, noch keineswegs eine harmlose Anekdote der Vergangenheit.

Meloni ist immerhin klug genug, hier nicht auf Druck zu machen, sie weiß, dass sie mit viel Pragmatismus regieren muss, soll ihr Kabinett länger Bestand haben als die allermeisten anderen in der italienischen demokratischen Geschichte.

Streit als "normale Dialektik"

Vorsichtig will sie offenbar auch bei Steuerfragen vorgehen, denn auch dieses Thema ist in Italien stark ideologiebehaftet. Immer wieder wird deutlich: Meloni ist gekommen, um zu bleiben. Ihre Regierung werde Bestand haben, davon ist die Regierungschefin überzeugt. Ob sich die Koalition ihrer Fratelli d'Italia nicht mit Matteo Salvinis Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia über kurz oder lang durch Streit zerstören werde? Nein, beteuert Meloni, alle Koalitionspartner würden zwar teils heftig "diskutieren", dies aber stets im Rahmen einer "normalen Dialektik".

Die unübersehbaren Reibereien, die es bereits gab, seien bloß "Nuancen" einer solchen Debattenkultur. In anderen Regierungen hätten solche Dispute schon zum Platzen einer Koalition führen können – Meloni scheint aber Salvini und Berlusconi sehr gut unter Kontrolle zu haben. Zwischenfazit der Chefin: "Ich vertraue meinen Verbündeten."

"Italian Job?"

Kritik an ihrer Regierung – oder an Italien allgemein – pariert sie wortreich. So handle es sich beim Betrugsskandal im Europäischen Parlament trotz maßgeblicher Involvierung ihrer Landsleute nicht um einen "Italian Job", wie etliche europäische Medien unter Anspielung auf einen gleichnamigen Gangsterfilm letzthin süffisant titelten, sondern vielmehr um einen "sozialistischen Job". Also anderes politisches Lager, nicht ihres.

Doch der politisch Andersdenkende ist Meloni nicht prinzipiell suspekt. So findet sie für ihren Amtsvorgänger, den parteifreien Finanzfachmann Mario Draghi, durchaus schmeichelhafte Worte: "Sich an seiner Autorität zu messen, das ist eine Herausforderung, die mich fasziniert." (Gianluca Wallisch, 30.12.2022)