Die Demokraten im US-Kongress haben erreicht, dass die Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump veröffentlicht werden. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell, File

Washington – Nach jahrelangem Rechtsstreit sind am Freitag die Steuerunterlagen Donald Trumps veröffentlicht worden. Die Dokumente umfassen tausende Seiten und betreffen den Zeitraum 2015 bis 2020. Der noch bis Jahresende von den Demokraten kontrollierte Finanzausschuss des Repräsentantenhauses hatte die Veröffentlichung am Dienstag angekündigt, jedoch darauf hingewiesen, dass zunächst Teile der Dokumente geschwärzt werden müssten, da sie der Vertraulichkeit unterliegen. Wie der Ausschuss bereits im Voraus bekannt gab, geht daraus hervor, dass Trump mehrere Jahre kaum oder gar keine Einkommenssteuer auf Bundesebene zahlte, obwohl er sich stets mit seinem Reichtum rühmte.

Die Unterlagen können nun erstmals in ihrer Gesamtheit auch von der Öffentlichkeit untersucht werden. Zwar haben bisher schon US-Medien einige Details aus dem Trump’schen Steuerakt veröffentlicht, allerdings scheint es gut möglich, dass die Dokumente noch die eine oder andere Überraschung beinhalten. Auch die US-Steuerbehörde IRS hat offenbar erst kürzlich mit einer eingehenden Prüfung begonnen, wie die "New York Times" kurz vor Weihnachten gemeldet haben Demnach hatte die Behörde, anders als üblich und gesetzlich vorgesehen, in den ersten beiden Jahren von Trumps Amtszeit 2017 und 2018 keine Prüfung von Trumps Steuern durchgeführt, sondern dieser erst später begonnen.

Gegen Veröffentlichung gewehrt

Der einstige US-Präsident hatte lange Zeit alles in seiner Macht stehende getan, um die Veröffentlichung der Dokumente zu verhindern. Aus bisherigen Teilauszügen war allerdings nichts Illegales zu entnehmen gewesen. Vielmehr vermittelten sie den Eindruck, Trump habe die Dokumente vor allem deshalb geheimhalten wollen, weil sie seine wirtschaftlichen Fähigkeiten infrage stellen – zumindest auf den ersten Blick. Bisher bekannte Medienberichte legen nämlich nahe, dass Trump jahrelang Verluste auswies. Unklar ist dabei allerdings, ob dies tatsächlich ein Hinweis auf geschäftliche Unfähigkeit ist. Denn die angeblichenn Verluste halfen dem Ex-Präsidenten und Immobilientychoon auch beim Steuersparen.

Laut Berichten der "New York Times" hat Trump auch in seinen ersten Jahren als Präsident keinerlei Einkommenssteuern zahlen müssen und hatte erst 2019 eine Million US-Dollar an den Fiskus überwiesen. Der dahinterstehende Verdacht lautet, Trump habe den Wert seines Immobilienbesitzes kleingerechnet, um in der Steuererklärung Verluste ausweisen zu können, später beim Verkauf der gleichen Immobilien aber deutlich höhere Preise verlangt und teils auch erzielt.

Tatsächlich scheinen die Zahlen aus den nun veröffentlichten Steuerunterlagen Trumps angebliche Verluste vor allem bei den von ihm gehaltenen Immobilien zu zeigen – sie ziehen sich beständig durch alle sechs Jahre, für die nun Zahlen veröffentlicht wurden.(mesc, maa, 30.12.2022)