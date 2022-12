Böse Geister und unheimlich gute Musik

Das Alte-Musik-Festival Resonanzen im Wiener Konzerthaus bringt bunte Assoziationen rund um das Thema "Unterwelten"

Jenen, die von Anfang an die Aufbruchsstimmung des Alte-Musik-Festivals Resonanzen im Wiener Konzerthaus miterlebt haben, müssen zwei Umstände als schier unglaublich erscheinen: zum einen, dass die erste Ausgabe vor inzwischen sage und schreibe dreißig Jahren stattgefunden hat; zum anderen, dass sich der bemerkenswert frische Geist, der 1993 erstmals über die Stadt strömte, seither erhalten, wenn nicht verstärkt hat.

Stets aufs Neue ist es ein umfassendes dramaturgisches Nachdenken, das sich rund um ein originelles Motto schlüssig, aber ohne Zwang seine Wege in die Konzerte und anderen Veranstaltungen in der letzten Jännerwoche bahnt. Diesmal heißt es "Unterwelten": Dabei darf an alle Arten von Abgründen und Untiefen gedacht werden, aber natürlich auch ganz konkret an jene Unterwelt, in die der Sänger Orpheus fuhr, um seine verblichene Eurydike wiederzuholen.

Raritäten hervorgeholt

Es wären aber nicht die Resonanzen, wenn sie gleich das Naheliegende auswählen würden, in diesem Fall also Claudio Monteverdis L’Orfeo. Stattdessen nutzen sie die Gelegenheit, wieder Raritäten aus der Versenkung zu holen.

Im Mittelpunkt eines Programms des Ensembles Les Arts Florissants steht das Intermezzo Orfeo nell’inferni von André Campra aus dessen Comédie-lyrique Le carnaval de Venise – eine von vielen Entdeckungsreisen im wie immer abenteuerlich mäandernden Programm. Dazu gehört auch, das eigene Motto nach Belieben zu drehen und zu wenden. "Unterwelt" meint dann zum Beispiel auch die tiefste Stimme im musikalischen Gefüge – und das ist in der Zeit zwischen Monteverdi und Vater Bach der Generalbass.

Die Blockflötistin Dorothee Oberlinger widmet sich dieser Thematik mit ihrem Ensemble 1700 ganz praktisch. Aber vorab taucht sie auch in die Theorie ein: Vor ihrem Konzert gibt sie nämlich einen "Crashkurs in Sachen Generalbass". Weitere Stationen des Festivals: Da wäre das Projekt "Rolling Stones" mit der Verbindung eines Films über einen alten Steinkult in den Abruzzen mit einer zwölfstimmigen Messe von Antoine Brumel (das Ensemble Graindelavoix bezieht dabei moderne Musikinstrumente und elektronische Mittel mit ein). Dann gibt es Musik des ehemaligen Buchmalers. Antonio Berardo Andrea, der einst böse Geister malte und dann Komponist in Rom wurde (es spielt La fonte musica). Zudem hört man Händels Oratorium La resurrezione ("Die Auferstehung") in der Version des Concerto Copenhagen.

Üppiges Rahmenprogramm

Wie immer gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Filmen, einem Barocktanzkurs und einem "UNIkate"-Konzert der Musikuni der Stadt Wien. Zudem nähert sich das Kollektiv Ārt House 17 vorsichtig der Tatsache an, dass am 27. 1. 1945 das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Nach zweijähriger Pause findet wieder die Ausstellung des Instrumentenbaus statt, bei der man ganz unmittelbare Einblicke in diese Handwerkskunst gewinnen kann und bei der dieses Mal auch Führungen für Kinder und Erwachsene angeboten werden. (daen)

