Wiewohl bisher von Bomben verschont, treten die Spuren, die zehn Monate Krieg in der Ukraine hinterlassen haben, jetzt auch in der Schwarzmeermetropole deutlich hervor

Ihren Ausgang nimmt die Deribasiwska-Straße mit dem großen Namen an einer kleinen, versteckten Ecke, an die sich schon in Friedenszeiten kaum Fußgänger verirrten: an der Kreuzung mit der Polska-Straße, deren verlängerter Teil im Gedenken an den 2010 bei einem Flugzeugabsturz umgekommenen Präsidenten Polens in Lech-Kaczyński-Straße umgetauft wurde.

Odessa bereitet sich trotz Krieges auf das orthodoxe Weihnachtsfest vor, auf der Deribasiwska-Straße wird ein "Baum" aufgestellt. Foto: IMAGO/Viacheslav Onyshchenko

Die Soldaten und die Barrikaden, die hier fast ein halbes Jahr lang das administrative Nervenzentrum der drittgrößten Stadt der Ukraine von der Außenwelt abschirmten – die Hafenverwaltung, die Generalstaatsanwaltschaft, das Rathaus –, sind mittlerweile verschwunden. Fotografieren ist trotzdem immer noch streng verboten. Eine Gruppe von Teenagern hält das nicht davon ab, vor der hier stehenden Statue des Stadtgründers Selfies zu schießen.

Im Herzen Odessas

Das in Bronze gegossene Antlitz von José de Ribas (1749–1800), eines in Italien als Sohn einer Irin geborenen, spanischen Offiziers in Diensten der deutschen Zarin Katharina, markiert den Beginn der Straße, die seinen Namen trägt und durch das Herz von Odessa führt. Die Geschäfte, die an ihr liegen, mögen weniger teuer, die Häuser, die sie beherbergen, weniger prunkvoll und die Menschen, die sie bevölkern, weniger glamourös sein; aber seit Anfang des 19. Jahrhunderts der erste aus Neapel importierte Granitstein für ihren Bau in die Erde gelassen wurde, ist die Deribasiwska für die Schwarzmeermetropole das, was für Wien die Kärntner Straße, für Berlin der Kurfürstendamm und für Zürich die Bahnhofstraße ist: ihr Prachtboulevard, ihre Flaniermeile, ihr Schaufenster.

Eines, das sowohl das Bild zeigt, das die Stadt von sich ausstellen will, wie jenes, das sie vor ihren Besuchern lieber verbergen will. Entsprechend schlägt sich auf der Deribasiwska freiwillig wie unfreiwillig jener Wandel besonders deutlich nieder, den Odessa seit Kriegsbeginn erlebt.

Zutritt verboten?

Seit dem 24. Februar, dem Tag des Beginns der russischen Invasion der gesamten Ukraine, hat sie zahlreiche Häutungen erlebt. In den ersten Monaten danach war die Straße, die sich einen Kilometer quer durchs Stadtzentrum zieht und drei Postleitzahlen umfasst, fast vollständig für die Öffentlichkeit gesperrt. Nur Anrainer und Journalisten, die zuvor einen Antrag bei der Militärverwaltung gestellt hatten, durften nach eingehender Prüfung ihrer Identität ihr Pflaster betreten.

Zu groß war die Angst, dass die Russen auch in Odessa versuchen würden, was sie in den ersten Kriegstagen 130 Kilometer weiter östlich in Mykolajiw probiert hatten: einen Stoßtrupp ins Stadtzentrum schleusen, der dort die strategisch wichtigsten Gebäude besetzen und so lange halten sollte, bis Verstärkung aus der Luft und vom Wasser eintraf. In Mykolajiw erwies sich dieser Plan als derart erfolglos, dass er in Odessa bis heute nicht in die Tat umgesetzt wurde.

Während ihr durch die De-Ribas-Statue markierter Anfang weitgehend verwaist daliegt, beginnt sich das Bild der Deribasiwska 200 Meter einen leichten Anstieg hinauf zu ändern. Auf Höhe der Oper, des bekanntesten Wahrzeichens Odessas, werden die Autos weniger und die Gehsteige voller. Gleichzeitig füllt sich die Luft mit dem Geruch von frisch angerichtetem Borscht, georgischem Chatschapuri, türkischem Kaffee und Technoklängen, die schon Ende der Neunziger out waren.

"Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deshalb hätte ich mir eines nie träumen lassen: dass mich die Leute auf der Deribasiwska einmal deswegen beschimpfen, weil ich russische Lieder singe", sagt Walentin. Foto: Klaus Stimeder

Winter in Kälte und Dunkelheit

Der andauernde Raketenbeschuss und die Drohnenschwärme, mit denen die Schwarzmeerflotte die Bewohner Odessas an ihre Präsenz erinnert, konnten die Rückkehr des Lebens, die die Deribasiwska seit ihrer Wiedereröffnung erfuhr, zuerst nur bedingt eindämmen. Auch wenn viele Läden geschlossen blieben, füllte sich allem voran die Fußgängerzone zwischen der Katerinska-Straße und dem Preobraschenska-Boulevard im Sommer bald wieder täglich mit Menschen. In den Spätherbst hinein schien die Straße, zaghaft, aber doch, zum Normalbetrieb zurückgefunden zu haben.

Tagsüber führten junge Väter und Mütter den Nachwuchs oder die Eltern zum Einkaufen und zum Essen aus, während gen Abend die Ausgeh- und Feierwütigen das Kommando übernahmen. Die Idylle hielt bis Ende November. Bis Odessa zu einem der ersten Opfer der russischen Taktik wurde, die Ukraine in einen Winter der Kälte und der Dunkelheit zu stürzen.

"Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deshalb hätte ich mir eines nie träumen lassen: dass mich die Leute auf der Deribasieska einmal deswegen beschimpfen, weil ich russische Lieder singe", sagt Walentin. Seit die Straße im Juni wieder vollständig geöffnet wurde, stellt sich der 29-Jährige mindestens dreimal die Woche nachmittags mit seiner Gitarre in die Fußgängerzone, um zu singen: "Nicht, weil ich das Geld brauche. Ich will nur die Menschen ein bisschen aufmuntern."

Russische, ukrainische, englische Songs

Sein Standplatz ist immer der gleiche. Schräg gegenüber der Passage, bei einem vierstöckigen Monument barocker Architektenkunst mit gläsernem Dach. Bis zur Revolution der Bolschewiki gehörte das Haus der Familie Fabergé, die den russischen Hofstaat bis dahin jahrzehntelang mit Schmuckstücken aus eigener Fabrikation beliefert hatte. Seinen Nachnamen will Walentin, ein gelernter Koch, dessen Repertoire von Wladimir Wyssozki über John Cale bis zu Leonard Cohen reicht und der sichtlich gern mit den Passantinnen flirtet, die ihm zuhören, lieber für sich behalten: "Wer weiß, was noch alles passiert."

Auf die neue Situation eingestellt habe er sich dennoch problemlos: "Ich habe auch ukrainische Folksongs schon immer gemocht. Jetzt singe ich halt mehr von denen. Und mehr auf Englisch." Hat sich die Atmosphäre der Straße seiner Meinung nach sonst verändert? "Vielleicht nicht grundlegend … aber ich merke schon, wie sich etwas zu ändern anfängt. Wenn die Menschen frieren, macht das natürlich was mit ihnen."

Den deutlichsten Hinweis darauf, dass sich auf der Deribasiwska in den vergangenen Wochen etwas verschoben hat, gibt ihre Geräuschkulisse. Wo bis vor kurzem normaler Straßenlärm herrschte, überlagert jetzt ein Sound alles: das Brummen von Notstromaggregaten. Vor jedem Laden, der es sich leisten kann, steht eines. Vor den Bars und Geschäften, die Guinness, Champagner und Gin Tonics zu Westpreisen und Marken wie Boss, Furla oder Benetton verkaufen, ein großes. Vor denen, die lokale Produkte anbieten, ein kleines.

Alexander: "Die Regierung versucht den Energiefluss so zu stabilisieren, dass wir zumindest zwei, drei Stunden am Tag Strom haben. Wenn das klappt, können wir uns zumindest einteilen, wann wir unsere Telefone aufladen und wann wir warm duschen können." Foto: Klaus Stimeder

Made in Ukraine

Alexander Petrinelli verdient sein Geld in einem Laden der letzteren Kategorie. Einem, in dem es ausschließlich Ware made in Ukraine gibt und der auch so heißt. Der 20-Jährige, der wegen seiner Körpergröße als NBA-Profi durchgehen könnte, arbeitet als Verkäufer für die Kette "UA Made". Deren Produktpalette zeigt sich so vielfältig wie umfangreich. Sie reicht von Duft- und Räucherkerzen und Hygieneartikeln über von heimischen Designern gestaltete T-Shirts bis zu einem beachtlichen Sortiment an Dildos.

Wie der Straßenmusikant Walentin nimmt auch Alexander zunehmend wahr, welchen Effekt die russischen Dauerangriffe auf die Energieversorgung seiner Stadt haben. "Klar hat sich im Sommer noch alles leichter angefühlt. Obwohl es da auch ein paarmal ordentlich gekracht hat. Zwischen Juni und August sind viele Leute zurückgekommen, die Odessa am Beginn des Kriegs verlassen hatten. Aber was wird ... Die Regierung versucht den Energiefluss so zu stabilisieren, dass wir zumindest zwei, drei Stunden am Tag Strom haben. Wenn das klappt, können wir uns zumindest einteilen, wann wir unsere Telefone aufladen und wann wir warm duschen können."

Für Alexander wäre das schon genug, um durch den Winter zu kommen: "Aber ich rede mich wahrscheinlich leicht, weil meine Mutter in Westeuropa lebt und ich jung bin und noch keine eigene Familie habe."

Was im Leben wirklich zählt ...

Swetlana Borets kann dem nur zustimmen. Über die Antwort auf die Frage, was sie über sich und die Straße, auf der sie jeden Tag arbeiten geht, seit Beginn der Invasion gelernt hat, braucht die 41-jährige Frau mit den roten Haaren und den wachen Augen nicht lange nachzudenken. "Mir ist bewusster geworden, was im Leben wirklich zählt. Meine Eltern, meine Freunde. Aber vor allem das Leben meiner Kinder."

Swetlana hat eine neunjährige und eine 19-jährige Tochter, mit denen sie sich in einem nördlichen Vorort eine Zwei-Zimmer-Wohnung teilt. In ihrem Laden, der auf halber Höhe der Deribasiwska in einer neoklassizistischen Häuserzeile untergebracht ist, verkauft sie von neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends Souvenirs an die wenigen Touristen, die sich ihren Odessa-Besuch trotz aller Gefahr nicht nehmen lassen.

Nämliche reichen von mit den Stadtfarben verzierten Aschenbechern (rot-weiß-gelb) über patriotische Flachmänner (blau-gelb) bis zu Plüschtieren im Seemanns-Outfit (blau-weiß). Anders als im Geschäft gebe es bei ihr zu Hause seit zwei Tagen keinen Strom und kein warmes Wasser mehr, erzählt Swetlana. Solange das Gas zum Kochen funktioniere, sei das aber auszuhalten: "Ich bin in der Westukraine aufgewachsen, als wir noch zur Sowjetunion gehört haben. Deshalb erlebe ich diese Situation nicht zum ersten Mal."

"Die Russen werden es nicht schaffen"

Wie der Winter wird? "Ich weiß es nicht, aber fürchten tue ich mich jedenfalls nicht mehr. Die Russen haben bis jetzt alles probiert, um uns kleinzukriegen. Aber sie werden es auch so nicht schaffen."

Swetlana: "Fürchten tue ich mich nicht mehr. Die Russen haben bis jetzt alles probiert, um uns kleinzukriegen. Aber sie werden es auch so nicht schaffen." Foto: Klaus Stimeder

So beeindruckend derlei Bekenntnisse zum Durchhalten sind, so mühsam gestaltet sich in Odessa Anfang 2023 der Alltag. Auf der Deribasiwska gibt es mittlerweile keine Verkehrsampel mehr, die noch durchgehend funktioniert. Sie außerhalb der Fußgängerzone zu überqueren war wegen der robusten Art, mit der die Menschen hier Auto fahren, schon in Friedenszeiten ein kleines Abenteuer. Heute gleicht es ab dem Zeitpunkt, an dem sich die Dunkelheit über die Stadt zu legen beginnt – um halb fünf Uhr nachmittags herum – bisweilen einem Selbstmordkommando.

Nachhaltige Besserung scheint nicht in Sicht. Im historischen Zentrum Odessas stammt der Großteil der Stromleitungen noch quasi aus der sowjetischen Antike – und nachdem Russlands Angriffe unvermindert weitergehen, droht dieser Teil der Stadt unbewohnbar zu werden, weil auch die Gasboiler, mit der ihre Bewohner ihre Wohnungen heizen, Strom brauchen. Dem Problem mit geplanten Abschaltungen beizukommen, erwies sich bisher als ebenso wenig zielführend wie die mantraartig vorgetragenen Aufrufe der Stadtverwaltung, Strom zu sparen, wo es nur geht.

Einzig die Wasser- und Gasversorgung der Stadt hält sich derzeit noch auf relativ stabilem Niveau. Voraussagen, ob beziehungsweise wie Odessa durch den Winter kommen wird, sind dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Was das Schicksal seiner Prachtstraße angeht, lässt sich derweil laut denen, die die Deribasiwska bis heute besuchen oder hier arbeiten, zumindest eines prophezeien. So kalt und einsam es in den kommenden drei, vier Monaten auf ihr werden mag: Anders als in den Monaten nach Beginn des Kriegs wird sie frei und für alle zugänglich bleiben. So frei wie die Stadt, deren Herz sie durchkreuzt, und so frei wie die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, denen sie gehört. (Klaus Stimeder, 1.1.2023)