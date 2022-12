Viele Bäcker sehen sich derzeit schwer unter Druck. Foto: Heribert Corn

Mohnbeugerl, Nusskipferl, feinstes Brot und Gebäck, alles bio, mit Liebe und Können hergestellt. Der Oberösterreicher Helmut Gragger hat als einer der Ersten Backwaren für ein szenebewusstes Milieu in Wien produziert und unter der Flagge Gragger und Cie serviert. Jetzt ist der Edelbäcker insolvent. Nicht betroffen ist die Bäckerei Gragger & Chorherr.

Der Pionier in Sachen biologische Holzofenbäckerei hat eigene Backöfen entwickelt und betrieb in Wien vier Filialen. Stets sozial engagiert, beschäftigt er Leute mit Problemen am Arbeitsmarkt, engagiert sich in Entwicklungsländern. Jetzt muss er kleinere Brötchen backen. Die Passiva betragen rund 1,15 Millionen Euro, die Aktiva 157.000. Im Zuge der Sanierung sollen Teilbereiche der Wiener Filialen sowie der Backstube in Ansfelden geschlossen werden.

Mit der Pandemie kamen Probleme

Laut Kreditschützern grub die Pandemie dem Betrieb viel Wasser ab. Es ist eine toxische Mischung, die Unternehmen bis ins Mark trifft, sagt Creditreform-Experte Gerhard Weinhofer: das Ausbleiben von Touristen und Laufkundschaft durch Homeoffice, Personalmangel und der drastische Energiekostenanstieg. Dazu komme, dass sich die Menschen derzeit wohl überlegen, ob sie zwölf Euro für ein Kilo Brot bezahlen. Die gestiegenen Kosten könnten Bäcker kaum eins zu eins weitergeben, meint Weinhofer. Wer kann und will 15 Euro für Brot berappen?

Gragger ist nicht der erste Bäcker, den es in der Energiekrise erwischt. In Oberösterreich musste mit Weinhäupl in Altheim eine der ältesten Bäckereien Österreichs Insolvenz anmelden, in Kärnten erwischte es Sonnenbäcker Marinitsch und andere. Sie werden wohl nicht die Letzten gewesen sein, ist Michael Bruckner, Obmann der Backbranche, überzeugt. Der Anteil der Energie an den Kosten habe sich von drei auf sechs Prozent verdoppelt. "Das können viele Betriebe nicht stemmen." Bruckner rechnet vor, dass das Kilo Mischbrot derzeit im Schnitt vier Euro koste, mit fünf müsse man kalkulieren, wolle man die Mehrkosten weitergeben. Allein das sei angesichts des Drucks auch seitens der Konkurrenz im Handel unrealistisch. Überleben werde nur, wer jetzt optimieren könne und genug finanzielle Puffer habe, so Bruckner.

Städtische Beteiligung rettete nicht

Gragger hat der Einstieg der Stadt Wien mit 20 Prozent im Rahmen des "Stolz auf Wien"-Projekts jedenfalls nicht vor der Insolvenz bewahrt. Das Konzept der städtischen Firmenbeteiligungen sei zwar an sich nicht verkehrt, urteilt Creditreform-Mann Weinhofer, allerdings hätte die Stadt sich "stärker auf Unternehmen mit mehr Beschäftigten fokussieren können". (Regina Bruckner, 30.12.2022)