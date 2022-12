Verena Altenberger tritt mit Kolleginnen und Kollegen im Akademietheater auf. Foto: Imago

Den Silvesterabend hat Martin Kušej sicher von langer Hand geplant. Ein Zusammenhang mit der Tatsache, dass er in zwei Jahren nicht mehr Burg-Chef sein wird, ist also keinesfalls herzustellen, wenn es vonseiten des Theaters heißt: "Wer gern der Melancholie frönt und keine Lust auf Silvesterkracher oder verordnete Champagnerseligkeit hat, ist zu Silvester bei Sad Sad Songs – Vom Trost der Schwermut im Akademietheater richtig."

Mit dabei sind jedenfalls neben Direktor Kušej, der durch den Abend führt, die Schauspielerinnen Verena Altenberger und Mavie Hörbiger. Zudem gibt Clara Frühstück Songs von Oliver Welter. Die anderen Häuser der Bundestheater gehen es traditionell heiterer an, also mit Strauß’ Fledermaus (in der Volksoper am 31. 12. um 13.30 Uhr und 19 Uhr). Dabei übernimmt Stefanie Reinsperger die Rolle des beschwipsten Herrn Frosch. In der Staatsoper wird die Rolle des mit Schwerkraft und Gleichgewicht ringenden Gerichtsdieners Peter Simonischek übernehmen.

Wieder Beethoven

Im Wiener Konzerthaus, wenn es wieder um Beethovens neunte Symphonie geht, dirigiert ein Durchstarter. Der 26-jährige Finne Klaus Mäkelä, designierter Chefdirigent des Concertgebouworkest Amsterdam, führt die Symphoniker durch das letzte Großwerk des Komponisten. Eine erhabene Angelegenheit (19 Uhr).

Ab 22.30 Uhr wird es dann am 31. 12. bei einer Silvestergala mit den Philharmonix lockerer zugehen: Im Foyer des Konzerthauses kann man zum Donauwalzer in das neue Jahr hinüberschwingen. Schließlich etwas Jazz: Im Porgy & Bess ist traditionellerweise Gitarrist Karl Ratzer mit Band zu hören (am 31. 12. um 22 Uhr und am 1. Jänner ab 20.30 Uhr). (toš, 31.12.2022)