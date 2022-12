Wednesday's Tanz beim Schulball löste einen Hype aus. Foto: screenshot

Hier kommen die Mediennews von heute:

Choreografin über Wednesday-Tanz: "Weiße, rationale Männlichkeit bewegt sich nicht" – Joana Tischkau über die Bedeutung von Tanz in der Popkultur, die Goth-Ästhetik, Körperlichkeit und kulturelle Aneignung

TV-Tagebuch: Gefangen im Bankfoyer: Matthias Brandt und Anke Engelke kommen sich im ARD-Kurzfilm "Kurzschluss" näher – Charmantes Kammerspiel im trostlosen Ambiente zwischen Gummibäumen und geschlossener Glastür– Am 30. und 31. Dezember in der ARD

Medien 2023: Servus-TV-Programmchef Frank Holderied: Trends Nostalgie und Franchise werden bleiben – Wenn die Kosten für Produktionen steigen, werde sich das in Summe "nicht mehr mit den geplanten Budgets zu hundert Prozent ausgehen", sagt Holderied

Presse-Institut IPI: Weltweit 66 Medienvertreter umgekommen – 2021 waren es 45 Todesfälle – Der Anstieg gehe auf eine Spirale der Gewalt in Mexiko und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück

Verfassungsgerichtshof: oe24.tv vermischte in zwei Sendungen Werbung und Programm – oe24.TV sah sich durch Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts im Recht auf Medienfreiheit verletzt

TV-Tagebuch: Von Tigern, Rittern und Raketen: "Dinner for one", "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "Ivanhoe" – In unserem heutigen Zeitalter der digitalen Kommunikation hat sich etwas Neues in unser kollektives Kulturgedächtnis gebrannt: Silvesterfilmklassiker

TV im Jänner: Auswandern, Austro-Millionäre, Rateshow, Neue Formate bei Puls 4, neue Staffeln bei ATV – "Very Good For Hollywood" und "Junges Geld – Uns gehört die Welt" ab 3. Jänner, "Cooking Comedians" und Promi-Rateshow "Und wer hat's erfunden?"

"Bellingcat"-Gründer: Journalistenvereinigungen kritisieren russische Fahndung nach Christo Grozev – IFJ und IPI kritisieren Russland wegen Verfolgung von bulgarischem Investigativjournalisten

1938–2022: Schauspieler Hans Peter Hallwachs 84-jährig gestorben – Hallwachs zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen, spielte bei "Mord mit Aussicht", "Der große Bellheim" und in 16 "Tatort"-Krimis mit

Sci-Fi auf Steroiden: "Warhammer 40.000" erklärt, bevor Henry Cavill es tut – Reichhaltiger als "Star Trek" und "Star Wars"? Eine kurze Einführung in das neue Sci-Fi-Lieblingsprojekt von Amazon

Switchlist: Freizeitkapitäne, Gute Nacht Österreich, Undine: TV-Tipps für FreitagVerbotene Liebe – Der lange Kampf für den Uhudler, Universum History: Alhambra – Baumeister eines Märchens, Der Stadtneurotiker: TV-Hinweise für heute Abend.

Einen guten Rutsch und das Beste für 2023 wünscht die Etat-Redaktion!