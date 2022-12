Die Inflation wird als Thema im kommenden Jahr bleiben. Wenngleich die Teuerung moderater sein wird. Der Kostendruck auf Verbraucher bleibt damit groß. Zur Belastung werden auch die Zinserhöhungen. Foto: IMAGO/IlluPics

Das zu Ende gehende Wirtschafts- und Börsenjahr hat für Investoren die viel gefürchtete Volatilität zurückgebracht. Und, so viel kann für 2023 gesagt werden, sie wird bleiben. Der Mix aus hoher Inflation, steigenden Zinsen, steigenden Anleihezinsen und wackeligem Wachstum wird auch in den kommenden Wochen den Ton an den Börsen angeben. Hinzu kommen die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs sowie Lieferengpässe in einigen Bereichen.

Kommendes Jahr sollte die Inflation aber ihren Höhepunkt erreichen. 2023 wird aber dennoch kein Jahr der Entspannung, so der Tenor des Ausblicks von Black Rock. Demnach könnte im kommenden Jahr zwar eine zinspolitische Verschnaufpause anstehen, eine schwächere Wirtschaft wird von den Notenbanken wohl aber in Kauf genommen werden. Erst dann werden die Zinserhöhungen wohl gestoppt – eine Senkung der Leitzinsen erwartet man bei Black Rock aber nicht so bald. "Die Investoren werden sich an die neue Realität gewöhnen müssen, dass die Notenbanken nicht zu Hilfe eilen, wenn das Wirtschaftswachstum schwächelt", sagt Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin beim Vermögensverwalter Black Rock.

Kostendruck bleibt hoch

Für die USA erwartet Petersen ein Ansteigen der Leitzinsen auf rund fünf Prozent im Frühjahr. "Das wird das Wirtschaftswachstum dämpfen. Im zweiten Halbjahr wird sich die Wirtschaft dann erholen", sagt die Expertin. An eine Zinssenkung glaubt sie dann aber dennoch nicht.

Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin beim Vermögensverwalter Black Rock, sieht im Tech-Sektor noch viele Chancen. Foto: HO

In Europa wird vor allem die Energiekrise als Thema bleiben. Die Abkoppelung des Westens von russischer Energie führe zu einer Fragmentierung der Wirtschaft. Die Teuerung werde sich in Europa zwar entspannen, teils auch wegen Basiseffekten, aber auf einem höheren Level verharren als noch vor der Pandemie und auch höher als das Ziel der EZB, die eine stabile Teuerung bei zwei Prozent sieht. Damit werden auf den Verbrauchern weiterhin hohe Kosten lasten. "Wenn im kommenden Jahr die Inflation sinkt, dürften strukturelle Veränderungen wie die alternde Gesellschaft, die grüne Transformation und die Neuverkabelung globaler Handelsströme für längerfristig anhaltenden Kosten- und Preisdruck sorgen", fasst Petersen zusammen. Die Sektoren Energie, Finanzen und Gesundheit gelten daher bei Black Rock als aussichtsreich.

Hoffnungen für Tech-Sektor

Im auslaufenden Jahr haben vor allem die Tech-Werte in den USA teils massiv korrigiert. Der Grund dafür war einerseits, dass mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen Outdoor-Aktivitäten wieder zugenommen haben, was etwa Anbieter von Home-Entertainment deutlich gespürt haben. Hinzu kommt, dass der Tech-Sektor auch zinssensitiv ist. Daher ist davon auszugehen, dass mit steigenden Zinsen die Branche noch leiden wird. Langfristig sieht Petersen im Tech-Sektor aber strukturelles Wachstum. Es sei der Sektor, der Trends ermögliche. Auch die grüne Transformation werde ohne den Technologiesektor nicht möglich sein.

Damit einher gehe als Thema für 2023 auch eine Anpassung der Balance zwischen Risikoappetit und dem, was der Markt bereits eingepreist habe. Jedenfalls wird das kommende Börsenjahr eines sein, in dem man häufiger ins Depot schauen sollte, um Anpassungen zeitgerecht vorzunehmen. (Bettina Pfluger, 31.12.2022)