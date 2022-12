Pro:

Kommenden Montag könnten Sie frei haben! Nachsatz: wenn wir Feiertage wie den 1. Jänner, der dieses Jahr auf ein Wochenende fällt, nachholen würden. In vielen Ländern ist das seit Jahren üblich: in Spanien etwa, wo die freien Tage auf den nächsten Werktag verschoben werden. Oder in Luxemburg, wo Arbeitnehmer innerhalb dreier Monate einen Ersatztag bekommen.

Die Vorteile einer solchen Regelung liegen auf der Hand: Die Anzahl der freien Tage wäre jedes Jahr fix und nicht vom Gutdünken des jeweiligen Kalenderjahres abhängig. Freunde und Familie könnten öfter gemeinsam urlauben, ohne bangen zu müssen, ob sie von ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin gleichzeitig frei bekommen.

Es stimmt schon: Menschen, die hierzulande arbeiten, haben vergleichsweise viel Freizeit. Mit Urlaub und Feiertagen kämen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf insgesamt 38 freie Tage. In anderen EU-Ländern, in denen Feiertage nachgeholt werden, ist die Zahl aber nicht viel kleiner: In Spanien sind es laut OECD 36 Tage, in Luxemburg 35.

Letztlich wäre die Regelung eine Verkürzung der Arbeitszeit, wie sie viele seit Jahren fordern. Eine fixe Viertagewoche dürfte derzeit nicht umsetzbar sein. Doch ein paar zusätzliche kurze Arbeitswochen könnte die österreichische Wirtschaft leicht verkraften. Vielleicht würde sie sogar davon profitieren. Denn wer sich gut erholt, arbeitet meist auch produktiver. (Jakob Pflügl, 30.12.2022)