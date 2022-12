In seinem Gastkommentar hofft Schriftsteller Daniel Wisser, dass die Politik wieder mehr auf Konsens und langfristige Ziele setzt.

Ich wünschte, wir lebten in einer Zeit, in der ein Artikel über die Ziele von Politik so langweilig wäre, dass er nur durch kleine Pointen und witzige Formulierungen die Aufmerksamkeit der Lesenden aufrechterhalten könnte, weil sein Inhalt so selbstverständlich ist. Aber die Nachrichten bestärken mich jeden Tag in der Erkenntnis, dass wir keine Ziele haben, dass die Regierung gelähmt ist, dass es Politikerinnen und Politiker, die gesellschaftliche Veränderungen vor Augen haben und durchsetzen wollen, nicht mehr gibt. Politiker sind Komiker geworden, Satiriker, die die wirklichen Satiriker arbeitslos gemacht haben.

Politische Ziele leben heute nur als Floskeln fort, als Werbesprüche, die von den Regierungen in immer teureren Werbekampagnen inseriert werden. Freilich bedeuten diese Werbesprüche, dass in Wirklichkeit das Gegenteil passiert. So ist das auch bei der Satire: Sie dreht alles um. Die Umweltministerin hat in den Monaten Juli, August, September 2022 für die Kampagne "Raus aus Öl und Gas" Inserate in der Höhe von rund 1,3 Millionen Euro geschaltet. In dieser Zeit haben sich die CO2-Emissionen des Staates Österreich und seine Abhängigkeit von Stromimporten erhöht.

Politikerinnen und Politiker sind Komikerinnen und Komiker geworden, sie denken bis zum Ende der laufenden Show, nämlich dem Ende der Legislaturperiode. Ihr Betätigungsfeld ist das Umdrehen, die augenscheinliche Doppelmoral: Fromme Christen verlangen zu Weihnachten, Flüchtlinge nicht medizinisch zu behandeln, abzuschieben, Zäune gegen sie zu errichten, und feiern am selben Tag den Geburtstag des Flüchtlingskinds Jesus Christus, an den sie angeblich glauben.

Ich bin kein Christ. Ich sehe aber in einer Geschichte des Neuen Testaments, die in allen vier Evangelien vorkommt, eine politische Botschaft. Ich spreche von der sogenannten Tempelreinigung. Bei Lukas (19,46) sagt Jesus zu den Händlern im Tempel: "In der Schrift steht: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht." Das wurde aus der österreichischen Regierung: eine Räuberhöhle, in der Steuergeld, das Menschen bezahlt haben, die mühsam ihren Unterhalt verdienen, an Reiche und Großkapitalisten verteilt wird. In Österreich ist nicht nur die Boulevardzeitung, sondern sogar der Milliardär das Ergebnis staatlicher Subventionen.

Missbrauch der Worte

Der üble rechtspopulistische Missbrauch der Worte Menschenrechte, Flüchtlingskonvention und Asyl ist eine besondere Bigotterie. Die beginnt schon dabei, dass – wie Veit Dengler unlängst hier analysiert hat – der Staat Durchreisende beim Aufgriff dazu zwingt, Asylansuchen zu stellen (siehe "Das Aufgriffsphänomen"). Diese Statistik erzwungener Asylansuchen missbraucht die Regierung, um Angst vor Überfremdung zu schüren, Hass und Xenophobie zu verbreiten und neuerdings den Bau einer österreichischen Mauer voranzutreiben.

In Wirklichkeit kann nur eine neuerliche Umkehr in unserer Wirtschaftspolitik dazu führen, Flucht und Migration einzudämmen. Wir erzeugen die Flüchtlinge ja selbst. Die westlichen Industriestaaten und damit auch Österreich treiben Handel mit Ländern, die Kriege anheizen und Unrechtsregime an der Macht halten, um von ihnen billig Erdöl und Gas zu bekommen. Dass dort dafür täglich Menschen getötet und misshandelt werden und dass die, die überleben, dort nicht leben wollen, ignorieren wir.

Langfristiger Konsens

Ich plädiere dafür, diese Ignoranz im Jahr 2023 aufzugeben. Ich plädiere dafür, die Satire, die sich in Österreich Politik nennt, zu beenden und umzukehren. Ich sage: Raus aus Lüge und Doppelmoral. Aber nicht in Inseraten in Boulevardmedien, sondern in der Wirklichkeit. Wir brauchen klare Richtlinien für saubere Geschäfte und mit welchen Staaten Handel in Ordnung ist. Mit den anderen können wir nicht handeln, sondern nur verhandeln und uns bemühen, die oppositionellen demokratischen Kräfte dort zu stärken. Wir dürfen nicht länger abhängig sein von Diktaturen, Unrechtsregimen, Milliardären, gierigen Konzernen und Schiffen, die im Suezkanal stecken bleiben.

Politische Ziele sind langfristige Ziele. Sie können nur durch parteiübergreifenden Konsens erreicht werden, denn es werden mehrere Regierungen in verschiedenen Konstellationen daran arbeiten. Diesen Konsens brauchen wir wieder. Eine staatliche Industrie, die vor allem im Gesundheitswesen sicherstellt, dass wir lebenswichtige Mittel selbst erzeugen, brauchen wir wieder. Drehen wir die Umkehrung um und arbeiten wir wieder daran, ein Staat zu sein, der die Ziele der Gleichberechtigung von Frau und Mann, der Erhaltung unseres Lebensraums, der Bildung und Chancen für alle, der kostenlosen medizinischen Versorgung für alle, der Vollbeschäftigung und der gerechteren sozialen Verteilung ernsthaft formuliert und ernsthaft in Angriff nimmt. (Daniel Wisser, 31.12.2022)