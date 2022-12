Die US-amerikanische Zeitschrift The Atlantic hatte als erste zum heurigen Jahreswechsel diesen Gedanken: Wir haben auch Gründe, optimistisch gestimmt zu sein. Zum Beispiel diesen: Die multiplen Krisen dieser Welt haben die Wirtschaft zwar ins Stottern gebracht – der ganz große Knall ist aber ausgeblieben.

Wir sollten dieses zarte Pflänzchen Optimismus hegen und ins neue Jahr bringen. Da werden wir es dringend brauchen. Denn einige neue Krisen und Herausforderungen, die sich 2022 angedeutet haben, werden ihre volle Wirkung erst 2023 entfalten.

Foto: APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Förderungen und Hilfszahlungen

Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert an, das bedeutet auch weitere Engpässe auf dem Energie- und dem Getreidemarkt. Die Preise werden nochmals steigen, die Inflation wird angeheizt. Die österreichische Regierung hat, noch mehr als andere in der EU, mit großzügigen Förderungen und Hilfszahlungen gegengesteuert. Dass Ökonomen die nachhaltige Wirkung dieser Hilfen bezweifeln, hat sie geflissentlich ignoriert. Türkis und Grün geben den "Big Spender" und werden dabei noch von der Opposition, vor allem der SPÖ, zu immer noch mehr finanzieller Krisenhilfe angefeuert. Die Menschen, ob Private oder Unternehmer, nehmen’s genauso gerne, wie sie davor Corona-Hilfen angenommen haben. Dass sie sich im Frühjahr dankbar daran erinnern, dass sie im Herbst und Winter Extrageld bekommen haben, darf bezweifelt werden. Wenn Mietpreisanpassung, Betriebskostenerhöhung und Energievorschreibungen kommen, wird diese Regierung einmal mehr zur unbeliebtesten aller Zeiten werden. Rufe nach weiteren Hilfen werden erschallen, nebenbei wird die Motivation so mancher, sich der Unbill der Erwerbsarbeit auszusetzen, nochmals sinken. Das wird den Arbeitskräftemangel in vielen Branchen noch verschärfen, was wiederum die allgemeine Unzufriedenheit erhöht.

Wieder Erwachsen werden

Vielleicht ist 2023 vor allem das Jahr, in dem wir all unseren Optimismus und Mut zusammennehmen müssen, um endlich wieder erwachsen zu werden. Wir können nicht ewig an der Kittelfalte unseres Nanny-Staates hängen und erwarten, dass er all unsere Probleme löst – vor allem, wenn wir dem Mittelstand angehören. Der Staat muss denen helfen, die ihn wirklich brauchen, weil sie ansonsten in existenzielle Not gerieten. Er ist nicht dazu da, unser aller LebensStandard zu erhalten. Eine solche Erwartungshaltung wäre maximale Rücksichtslosigkeit gegenüber künftigen Generationen, die das einmal alles werden bezahlen müssen. Durch diese Krise müssen wir durch, auch mit eigener Kraft.

Vielleicht müssen wir uns dabei auch an die Tugenden unserer Groß- und Urgroßeltern erinnern: bescheidener leben als bisher, Preise vergleichen, lieber zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, seltener auf Urlaub fahren. Wir müssen wieder lernen, das Geld im Jahresverlauf besser einzuteilen und über Neuanschaffungen gründlicher nachzudenken.

Das verheißt keineswegs eine triste Existenz für alle Zukunft. Bei vielen, vor allem jungen, Menschen, trifft diese Herangehensweise gerade den richtigen Nerv. Weniger ist mehr, nachhaltiger leben, bewusster mit Ressourcen umgehen, weniger wegwerfen, könnte die Devise lauten. Ganz nebenbei kann man so auch noch etwas gegen die Klimaerhitzung tun. Das wären nicht die schlechtesten Vorsätze für das neue Jahr. (Petra Stuiber, 31.12.2022)