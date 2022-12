Ein Wandgemälde in Washington D.C. zeigt Mahsa Amini, deren Tod die Protestwelle im Iran ausgelöst hatte. Foto: imago / Allison Bailey

Teheran – Das iranische Höchstgericht hat die Berufung eines Protestierenden gegen seine Todesstrafe zugelassen. Er war wegen der mutmaßlichen Beschädigung öffentlichen Eigentums im Rahmen von Anti-Regierungsprotesten zum Tode verurteilt worden. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt.

Der 26-jährige Noor Mohammadzadeh war am 4. Oktober verhaftet und zwei Monate später wegen eines "Kriegs gegen Gott" verurteilt worden. Er soll versucht haben, eine Leitplanke auf einer Autobahn in Teheran zu demolieren, und einen Mistkübel in Brand gesteckt zu haben. Er selbst wies die Vorwürfe von sich und betonte, zu einem Geständnis gezwungen worden zu sein. Vor zwei Wochen trat er in einen Hungerstreik.

Der Iran hat bereits zwei Personen im Zusammenhang mit den Demonstrationen hingerichtet, die im September nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgebrochen waren. Der Iran beschuldigt Feinde aus dem Ausland, die Aufstände zu organisieren. (Reuters, red, 31.12.2022)