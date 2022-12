"Der Spiegel" prüft Reportagen zu einer Flüchtlingsgruppe am Evos, "es gibt Zweifel an der bisherigen Schilderung", schreibt das Magazin. Foto: imago/Reiner Zensen

Wien/Berlin – Im November 2022 nahm der "Spiegel" Beiträge zu Flüchtlingsschicksalen am griechisch-türkischen Grenzfluss offline, DER STANDARD berichtete. Es gab Zweifel an der Schilderung der damaligen Geschehnisse, erschienen sind die umstrittenen Beiträge im Sommer 2022.

Es ging vor allem um den Verdacht, dass die Flüchtlinge in ihrer Not den Tod eines Mädchens durch einen Skorpionstich erfunden haben könnten und auch um die Frage, ob sich die Flüchtenden auf griechischem oder türkischen Boden aufhielten und welcher Staat helfen hätte müssen. Das Magazin kündigte im November eine erneute Recherche und Prüfung der Berichte an, Ergebnisse dieser vertiefenden Recherche liegen jetzt vor.

Man hätte "vorsichtiger formulieren müssen"

"Angesichts der Quellenlage hätte der "Spiegel" die Berichte über den Aufenthaltsort der Geflüchteten und vor allem den Tod des Mädchens deutlich vorsichtiger formulieren müssen. Auch wenn ein letztgültiger Beleg fehlt, deutet doch manches daraufhin, dass einige der Geflüchteten den Todesfall in ihrer Verzweiflung erfunden haben könnten", so der "Spiegel". Das Rechercheteam beschreibt hier detailliert die Ergebnisse der Aufarbeitung. "Möglicherweise dachten sie, dass sie dann endlich gerettet würden. Die früheren Beiträge zum Fall Maria werden wir nicht mehr auf die Onlineseite stellen – auch nicht in überarbeiteter Fassung. Zu vieles darin müsste korrigiert werden", entschied der "Spiegel".

"Die Ombudsstelle wertete zahlreiche interne Dokumente, Videos und Fotos mit Metadaten, Chatprotokolle, E-Mails, Audiodateien, Satellitenaufnahmen und andere Unterlagen aus, sprach mit vielen Beteiligten und kam zum Ergebnis, dass wir tatsächlich Fehler gemacht haben", so der "Spiegel".



Wo genau war die Flüchtlingsgruppe?

Bei der Frage, wo und wie lange sich die Flüchtenden auf griechischem oder türkischem Boden aufhielten, lautet das Fazit der "Spiegel"-Redaktion: Man habe die Situation "nicht korrekt beschrieben". Die Beiträge hätten den Eindruck erweckt, "die Flüchtlingsgruppe sei fast einen Monat lang immer wieder auf derselben griechischen Insel gestrandet. Doch: Weder waren die Migranten immer auf derselben Insel, noch waren sie immer auf griechischem Boden. Tatsächlich lässt sich nur für wenige Tage belegen, wo sich die Geflüchteten genau aufhielten."

Aber auch die Darstellung der griechischen Regierung bilde "nicht korrekt ab, was passiert ist". Zeitweise waren Geflüchtete aus der Gruppe nach "Spiegel"-Recherchen sehr wohl auf griechischem Terrain – und hätten dort wahrscheinlich problemlos von der griechischen Polizei gefunden werden können", heißt es im Bericht zu den "Spiegel"-Recherchen.

Gab es das Mädchen Maria?

Was das angeblich an einem Skorpionstich verstorbene Mädchen anbelangt, halten laut "Spiegel" die Eltern an der Darstellung fest, dass eine ihrer Töchter verstorben sei. "Trotzdem sind die Zweifel an ihrer Geschichte am Ende nicht ausgeräumt. Die Eltern können sich nicht mehr genau erinnern, wo das Kind begraben sein soll, und besitzen keine Fotos, die seine Existenz belegen können – auch nicht von früher", so der "Spiegel".

Das Bild des angeblich toten Mädchens, das dem "Spiegel" vorlag, sei "kein Beweis dafür, dass das Kind wirklich gestorben ist", heißt es in den "Spiegel"-Rechercheergebnissen. "Das Foto wurde per WhatsApp verschickt und enthält keine Metadaten, denen man entnehmen könnte, wann es wo aufgenommen wurde. Zudem lässt sich nicht sagen, ob das Mädchen darauf nur die Augen geschlossen hat oder tot ist". (red, 31.12.2022)