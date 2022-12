Die Australian Open beginnen für Dominic Thiem am 16. Jänner. Foto: AP Photo/Kamran Jebreili

Adelaide – Dominic Thiem beendet das Jahr 2022 mit einer Niederlage. Österreichs Tennis-Ass unterlag am Silvestertag in der ersten Runde der Qualifikation beim ATP-250-Turnier in Adelaide dem Südkoreaner Kwon Soon-woo nach knapp 75 Minuten mit 4:6,1:6. Der Lichtenwörther wollte dieses Turnier als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne nützen.

Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden, der 25-jährigen Asiate ist als 83. der Weltrangliste die Nummer eins der Qualifikation. Thiem steht im Ranking auf 102. (APA, 31.12.2022)