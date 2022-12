Die Vorarlbergerin landet in Ljubno 0,9 Punkten hinter der Norwegerin Ström, steht vor dem Sieg bei der Silvester-Tour und führt im Gesamtweltcup

Muss sich erstmals geschlagen geben: Eva Pinkelnig. Foto: APA/BARBARA GINDL

Ljubno – Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat ihren nächsten Triumph bei der Silvester-Tour der Skispringerinnen nur ganz knapp verpasst. Die Villach-Doppelsiegerin musste sich am Samstag im dritten Bewerb in Ljubno der erstmals erfolgreichen Norwegerin Anna Odine Ström um nur 0,9 Punkte geschlagen geben. Pinkelnig führt vor dem Finale der Serie am Neujahrstag weiter komfortabel über 23 Punkte vor Ström, auch im Weltcupklassement liegt sie nach bisher drei Siegen vorne.

"Es war sehr, sehr knapp. Ich vergönne Anna ihren ersten Sieg sehr", betonte Pinkelnig, die am Vortag in der Qualifikation nicht über Platz 29 hinausgekommen war. "Im Wettkampf schaffe ich es, meine Leistung abzurufen." Sie hoffe auf einen lässigen Abschluss am Sonntag. "Es läuft momentan unglaublich, ich genieße es."

ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer zeigte sich beeindruckt von der konstant starken Pinkelnig. "Sie hat es wieder hingebracht, sensationell", sagte Rodlauer und ärgerte sich nicht über den verpassten Sieg. "Wir sind wieder am Stockerl, damit können wir sehr zufrieden sein." Als zweitbeste Österreicherin belegte die Salzburgerin Chiara Kreuzer mit ihrem besten Saisonergebnis Rang sieben. Sara Marita Kramer landete nur auf Platz 18. (APA, 31.12.2022)

Ergebnisse Weltcup-Skispringen der Frauen in Ljubno (SLO):

Normalschanze:

1. Anna Odine Ström (NOR) 259,7 Punkte (91,5 m/90,5 m)

2. Eva Pinkelnig (AUT) 258,8 (90,5/93,5)

3. Katharina Althaus (GER) 247 (90/85,5).

Weiter:

7. Chiara Kreuzer 241,6 (85,5/86,5)

18. Sara Marita Kramer 229,7 (85,5/85)

28. Hannah Wiegele 212,9 (87/82)

33. Jacqueline Seifriedsberger (alle AUT) 103 (82,5)

Gesamtweltcup-Stand (8 von 26 Bewerben):

1. Pinkelnig 616 Punkte

2. Althaus 509

3. Ström 411.

Weiter:

6. Kramer 318

12. Kreuzer 181

Stand Silvester-Tour (3 von 4 Bewerben):

1. Pinkelnig 776,9 Punkte

2. Ström 753,6

3. Althaus 740,7.

Weiter:

8. Kreuzer 714,7

9. Kramer 714