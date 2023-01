Die pyrotechnischer Gegenstände wurden am Einsatzort gefunden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf Bäume am Gaisberg verhindern. Foto: APA/LUKAS HUTER

Salzburg – Feuerwerkskörper dürften am Silvesterabend einen Brand auf dem Gaisberg in Salzburg ausgelöst haben. Gegen 20 Uhr fing Gestrüpp an der Westseite der Gaisbergspitze Feuer, es breitete sich auf dem trockenen Areal schnell aus und erfasste rund 1.000 Quadratmeter.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen rasch zu löschen und ein Übergreifen auf Bäume zu verhindern. Bei einer Begehung der Brandfläche wurden Reste von pyrotechnischen Gegenständen gefunden, so die Polizei. (APA, 1.1.2023)