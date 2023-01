In Österreich kostet das iPhone 14 Plus derzeit 150 Euro weniger als das iPhone 14 Pro. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I/SCOTT OLSON

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus könnten 2023 mit deutlich niedrigeren Preisen in den Markt gehen als die vergleichbaren Modelle des iPhone 14 – das berichten zumindest die beiden Fachmedien 9to5Mac und Macworld. Dabei berufen sie sich auf einen Leaker mit dem Pseudonym yeux1122, der eine gewisse Historie an korrekten Prognosen vorweisen kann.

Zwar wurde das entsprechende Posting des Leakers inzwischen gelöscht, doch die Medien argumentieren schlüssig, warum eine entsprechende Preisreduktion auch in Zeiten hoher Inflation Sinn machen würde.

iPhone 14 Pro: Mehr Leistung fürs Geld

Denn das iPhone 14 Plus hat sich im vergangenen Jahr zu einem regelrechten Ladenhüter entwickelt, Apple-Fans griffen vermehrt zu den zwar teureren, aber dafür auch hochwertigeren Pro-Modellen.

In Österreich gestalten sich die Preise der iPhone 14-Modelle folgendermaßen:

iPhone 14 Pro: Ab 1299 Euro

iPhone 14 Pro Max: Ab 1449 Euro

iPhone 14: Ab 999 Euro

iPhone 14 Plus: Ab 1149 Euro

Der Preisunterschied zwischen dem iPhone 14 Plus und dem iPhone 14 Pro liegt hierzulande also bei nur 150 Euro – und für dieses Geld bekommt man unter anderem Funktionen wie "Dynamic Island" und das Always-On Display.

Kein Wunder also, dass in Testberichten durchgängig zum Kauf des teureren Geräts geraten wurde und Kunden diesen Ratschlag auch befolgten. Die Verkaufszahlen sollen dem Leaker zufolge selbst Apples niedrigste Erwartungen noch unterbieten.

iPhone Plus wird nicht eingestellt

Angesichts dieser Entwicklung wäre es naheliegend, das Modell des iPhone Plus einzustellen, so wie es etwa zuletzt mit dem iPhone Mini getan wurde. Allerdings heißt es in den Berichten der beiden Medien, dass dies nicht so einfach möglich sei, zumal die Produktzyklen etliche Jahre im Voraus geplant werden.

Dementsprechend sei es eher wahrscheinlich, dass Apple sich an einer neuen Strategie versuche – und diese könnte bedeuten, dass sowohl für das iPhone als auch für das iPhone Plus die Preise gesenkt werden, um gegenüber den Pro-Modellen verstärkt den Faktor Preis in die Kaufentscheidung einfließen zu lassen.

Zum Ausmaß der Preissenkung macht der Leaker keine Angaben. Bei 9to5Mac ist man der Ansicht, dass diese sich im Raum von rund 100 Dollar bewegen müsste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Möglich ist freilich auch, dass die Preisdifferenz auf einem anderen Weg erreicht wird: Indem die Preise der Pro-Modelle 2023 stärker angehoben werden als jene des iPhone Plus. (red, 1.1.2022)