Jakob Pöltl im Duell mit Wunderkind Luka Doncic. Foto: AP Photo/Darren Abate

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs gehen mit einer knappen Niederlage ins Jahr 2023. Das Team des Wieners Jakob Pöltl verlor zu Silvester (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 125:126 gegen die Dallas Mavericks. Der 27-jährige Center schrieb mit 19 Punkten und 15 Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem verbuchte er sechs Assists in 29:50 Minuten. Überragender Spieler auf dem Parkett war Luka Doncic, der 51 Zähler für Dallas verzeichnete.

Pöltl erzielte erstmals seit 15. November 2022 wieder ein Double-Double. Es war das siebente des Centers im laufenden Spieljahr.

Bis auf 17 Zähler hatten sich die Mavericks in dem Texas-Derby Mitte des dritten Viertels abgesetzt und schienen auf dem Weg zu einem ungefährdeten sechsten Sieg in Folge. San Antonio machte die Partie mit einer Aufholjagd jedoch noch einmal spannend. Pöltl hatte maßgeblichen Anteil, verbuchte er doch allein im Schlussabschnitt acht Punkte und sieben Rebounds. Fünfmal kam sein Team auf einen Zähler heran, der Ausgleich oder die Führung gelangen jedoch nicht mehr.

Keldon Johnson war mit 30 Punkten erfolgreichster Scorer der Spurs, die am Montag bei den Brooklyn Nets wieder im Einsatz sind. Das Team aus New York hält nach einem 123:106 auswärts gegen die Charlotte Hornets bei mittlerweile elf Siegen in Folge. Kyrie Irving mit 28 und Kevin Durant mit 23 Punkten waren die besten Werfer. Im Spitzenspiel der Western Conference gewannen die Memphis Grizzlies 116:101 gegen die New Orleans Pelicans. Für Ja Morant im Dress der Sieger standen 32 Zähler zu Buche. (APA, 1.1.2023)

NBA-Ergebnis vom Samstag (Ortszeit):

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 125:126.