Allein in der Hauptstadtregion Brüssel gab es rund 160 Festnahmen. In der US-Metropole New York wurden Polizisten mit einer Machete angegriffen

Im belgischen Antwerpen wurden mehrere Dutzend Personen festgenommen. Foto: APA/AFP/BELGA/OLIVIER GOUALLEC

Brüssel – In Belgien sind die Neujahrsfeierlichkeiten von Krawallen überschattet worden. Allein in der Hauptstadtregion Brüssel nahm die Polizei in der Silvesternacht rund 160 Personen fest, wie die belgische Nachrichtenagentur berichtete. In Antwerpen gab es demnach ebenfalls mehrere Dutzend Festnahmen.

Hintergrund des Einschreitens Polizei waren den Angaben zufolge unter anderem Angriffe mit Feuerwerkskörpern auf Rettungs- und Sicherheitskräfte. In einem Fall sollen Sanitäter sogar gezwungen gewesen sein, sich von einer Unglücksstelle zurückzuziehen. Sie waren demnach in der Brüsseler Gemeinde Saint-Gilles mit Feuerwerkskörpern attackiert worden, nachdem sie erfolglos versucht hatten, eine aus einem Fenster gestürzte Person wiederzulebeleben.

Nach Angaben der Feuerwehr in Brüssel wurden an verschiedenen Orten der Stadt auch mutwillig Autos, Elektroroller und Müllcontainer in Brand gesteckt. Nach einer vorläufigen Bilanz waren unter anderen 26 Fahrzeuge und rund zwanzig Roller betroffen.

Alle in stabilem Zustand

In der US-Stadt New York City gab es einen Angriff auf die Polizei. Ein junger Mann hat am Silvesterabend unweit des New Yorker Times Square drei Polizisten mit einer Machete verletzt. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen nach einem Schuss in die Schulter fest, wie die New Yorker Polizei zu Neujahrsbeginn in einer Pressekonferenz erklärte. Die Polizisten seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zum Glück seien sie alle in stabilem Zustand, hieß es.

Die Polizei sprach von einem "grundlosen Angriff" auf einer Straße nahe einer der größten Silvestersausen der Welt: Den Angaben nach hatte sich der Mann außerhalb des für die Feier abgesperrten Bereichs in Manhattan einem Beamten genähert und versucht, ihm mit der langen Klinge auf den Kopf zu schlagen. Dann sei er auf zwei weitere Polizisten losgegangen.

Zehntausende feierten

Die Bundespolizei FBI nahm Ermittlungen auf. "Es besteht keine Bedrohung fort", erklärte der FBI-Beamte Mike Driscoll auf der Pressekonferenz. Es gelte herauszufinden, "was die Natur des Angriffs" des mutmaßlichen Einzeltäters gewesen sei.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie war am Samstag auf dem Times Square das neue Jahr wieder vor gewohnt großer Kulisse begrüßt worden. Zehntausende Menschen feierten den Jahreswechsel mit traditionellem Konfettiregen im Herzen der Stadt.

690 Autos in Frankreich in Brand gesteckt

In der Silvesternacht haben Randalierer in Frankreich 690 Autos in Brand gesteckt. Das seien 21 Prozent weniger ausgebrannte Autos als beim vorherigen Jahreswechsel gewesen, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag dem Sender BFMTV. Die Polizei sei konsequent gegen Unruhestifter vorgegangen, landesweit habe es 490 Festnahmen gegeben.

In Frankreich waren mehr als 90.000 Polizisten im Einsatz, der Jahreswechsel sei in der Summe friedlich und ohne große Vorfälle verlaufen. Alleine im Zentrum von Paris seien rund zwei Millionen Feiernde auf den Beinen gewesen, sagte der Minister. (APA, red, 1.1.2023)