Vorerst scheinen nur Apple-Nutzer von den Erhöhungen betroffen zu sein. Foto: EPA/SASCHA STEINBACH

Im Oktober 2022 berichtete der STANDARD, dass Google die Preise für das Video-Abo Youtube Premium in zahlreichen Ländern erhöhe, Österreich und Deutschland waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht betroffen. Zum Jahreswechsel scheinen nun auch hierzulande die Tarife erhöht zu werden, auch wenn davon vorerst nicht alle Geräte und Nutzer betroffen zu sein scheinen.

Youtube Premium: Tarife auf dem Desktop-PC

So hat die Redaktion des STANDARD die aktuellen Preise für Youtube Premium auf einem Desktop-PC mit drei unterschiedlichen Browsern – Chrome, Microsoft Edge und Brave – überprüft, hier werden nach wie vor die folgenden Tarife angeboten:

Einzeltarif: 11,99 Euro pro Monat (nach zwei Monaten Gratis-Testzeitraum)

Familientarif: 17,99 Euro pro Monat (nach einem Monat Gratis-Testzeitraum)

Studententarif: 6,99 Euro pro Monat (nach einem Monat Gratis-Testzeitraum)

Beim Familientarif können bis zu fünf Menschen ab dreizehn Jahren im gleichen Haushalt das Angebot nutzen. Für den ermäßigten Studententarif ist eine jährliche Verifizierung nötig.

Youtube Premium: Tarife auf mobilen Geräten

Genau die gleichen Tarife werden angeboten, wenn das Abomodell auf einem mobilen Gerät mit dem Betriebssystem Android – überprüft auf zwei unterschiedlichen Pixel 7 Pro – aufgerufen wird. Anders gestaltet sich die Situation aber auf Apple-Geräten. Auf dem iPad und iPhone werden in Österreich für Youtube Premium bereits die erhöhten Preise verrechnet. Diese gestalten sich folgendermaßen:

Einzeltarif: 15,99 Euro/Monat (nach einem Monat Testzeitraum)

Familientarif: 22,99 Euro pro Monat (nach einem Monat Testzeitraum)

Ein Studententarif findet sich in diesem Angebot nicht mehr

Gemäß dieses Recherchen zahlen Apple-Kunden gegenüber Android- und reinen Desktop-Usern vier, beziehungsweise fünf Euro mehr pro Monat. Wann die neuen Preise auch auf die restliche Kundschaft ausgerollt werden, ist derzeit noch unklar. Der STANDARD hat Google Österreich um eine entsprechende Stellungnahme gebeten, bis dato jedoch noch keine Antwort erhalten. Die angegebenen Preise gelten jeweils für Neukunden.

Youtube-Preiserhöhungen in anderen Ländern

Bei den Preiserhöhungen im Oktober waren vorerst USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Indonesien, Brasilien, die Türkei und Argentinien betroffen gewesen. In den USA werden anstelle der bisherigen 17,99 seitdem 22,99 Dollar pro Monat fällig, in Großbritannien stieg der Preis von 17,99 auf 19,99 Pfund – eine Erhöhung um elf bis knapp 28 Prozent.

Drastischer fielen die Erhöhungen in anderen Ländern aus. In der Türkei erhöht sich das Abo von 16,99 auf 29,99 Lira – ein Anstieg um 77 Prozent. In Argentinien verteuerte sich der Einzeltarif um 227, der Familientarif um 290 Prozent . (stm, 1.1.2022)