Überraschend für viele statisch denkende, machtgläubige Menschen ist ein Gamechanger auf die Bühne des Iran getreten: die revolutionäre Erhebung "Frau, Leben, Freiheit". Sie hat das Potenzial, das vermeintlich stabile Regime des Gottesstaates in den Mülleimer der Geschichte zu entsorgen.

Die enthusiastische Solidarität der öffentlichen Meinung mit ihr in den Demokratien ist überwältigend. Nach anfänglichem Zögern entdecken auch die westlichen Regierungen diese von Frauen angeführte Freiheitsbewegung. Es scheint jedoch, dass es ihnen schwerfällt, sich von der auf den Gottesstaat fixierten Realpolitik zu lösen. Dabei wird angeführt: die Rettung der Wiener Atomvereinbarung (JCPOA) zur Verhinderung eines atomaren Regimes im Iran.

Es ist ein Imperativ, dass das barbarische Mullah-Regime im Iran nie über Atomwaffen verfügen darf. Dieses anachronistische Regime steht auf drei vermeintlich identitätsstiftenden Säulen: Misogynie, USA- und Israel-Feindschaft. Aus der ersten Säule folgt die Quasi-Apartheid gegen Frauen und aus den beiden Letzteren sein Atomprogramm und die destruktive Regionalpolitik. Man kann mit gutem Gewissen behaupten, dass eine nachhaltige Lösung dieser Konflikte nur mit der Überwindung der Klerikerherrschaft durch die iranischen Bürgerinnen und Bürger, wohlgemerkt nicht durch eine militärische Intervention, erreicht werden kann – und der Westen sollte diese reale Chance am Horizont begreifen und zum Fundament einer neuen Politik erheben.

Wiener Hoffnung

Die Hoffnung bestand darin, dass die Wiener Nuklearvereinbarung (JCPOA) Folgendes bewirken könnte: Vermeidung eines Krieges, Verhinderung einer Atombombe, mittelfristig abgesichert durch die Überwachung durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), dem Gottesstaat den Feind entziehen, um seine inhärente Instabilität sichtbar werden zu lassen, Entlastung der iranischen Bürgerinnen und Bürger von den ruinösen Kosten der Atompolitik, Öffnung des Iran gegenüber dem Westen, Revision seiner regionalen Rolle als der Störenfried beziehungsweise der unbedingten Feindschaft mit den USA und Israel.

Aber der geistliche Führer wollte lediglich die ökonomischen Vorteile von JCPOA einkassieren. Die erhoffte Öffnung ist ausgeblieben, und die Miseren wurden sichtbar. Tatsächlich fanden schon landesweite Aufstände der iranischen Bürgerinnen und Bürger (im Dezember 2017 und im November 2019) statt, während die Nuklearvereinbarung noch wirkte.

Hatten wir es damals mit einer scheinbar allmächtigen Herrschaft zu tun, ist es heute eine wankende. Das sozioökonomisch ineffiziente Regime hat vier Dekaden lang mittels Injektion von Angst und Einschüchterung, Lügen und Desinformation regiert und bei den verarmten, erniedrigten Bürgerinnen und Bürgern Furcht, Frust und Wut erzeugt. Jetzt ist das Gleichgewicht zwischen Wut und Angst durch die Ermordung von Mahsa Jina Amini zugunsten der Wut umgeschlagen; und aus der Wut wuchs der Mut. Die resultierende revolutionäre Erhebung erfordert, dass der Westen seine Iran-Strategie revidiert: weg von Besänftigung, Beschönigung und Beschwichtigung, hin zur Unterstützung der kämpfenden Bevölkerung des Iran.

Beste Chance für friedliche Überwindung



Die beste Chance für eine halbwegs friedliche Überwindung des Gottesstaates ist die Spaltung des Regimes. Zwei Faktoren können diese fördern: der Druck des Aufstands im Iran als das determinierende Element und die delegitimierenden Handlungen der westlichen Demokratien.

Es wäre verhängnisvoller, wenn der Westen unter den gegebenen Umständen die Wiener Nuklearvereinbarung erneuern würde. Der Führer des Gottesstaates würde dann, gewappnet mit den freigegebenen Geldern, weiter morden. So ein Schritt wäre moralisch verwerflich, als eine kurzsichtige "Real"-Politik zum Scheitern verdammt und könnte praktisch als ein Dolchstoß des Westens in den Rücken der revolutionären Freiheitsbewegung "Frau, Leben, Freiheit" aufgefasst werden.

Nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung quasi gesprengt hat, hat das Mullah-Regime die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ist zur Strategie der Abschreckung oder der atomaren Erpressung zurückgegangen, und zwar mittels forcierter Uran-Anreicherung. Die Botschaft: "Wir könnten die Bombe bauen." Sie hat zwei Stoßrichtungen: Zugeständnisse vom Westen zu erpressen und in ihrem Windschatten das Atomprogramm weiter voranzutreiben. Und sie hat bei den westlichen Regierungen Eindruck gemacht.

Langer Weg

Es ist wahr, dass der Iran jetzt in der Lage ist, innerhalb einer kurzen Zeit genügend hochangereichertes Uran für ein bis zwei Bomben herzustellen. Aber ist das ein Grund für die westlichen Regierungen, in Panik zu geraten und der iranischen Freiheitsbewegung in den Rücken zu fallen? Der Weg bis zur Atombombe ist noch lang. Genügend hochangereichertes Uran heißt noch nicht Atombombe. Erst müsste die Bombe selbst mit komplexen Komponenten gebaut und getestet und danach die Möglichkeit des Transports mit ballistischen Raketen geschaffen werden. Dazu braucht es Erfahrung. Hinzu kommt, dass das Atomprogramm noch im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags NPT relativ weitgehender IAEO-Überwachung unterworfen ist. Und was den Abstand des Regimes zur Atombombe betrifft, so teile ich die Meinung vieler Expertinnen und Experten, auch die der israelischen Nachrichtendienste, die von zwei bis drei Jahren ausgehen.

Ernsthafte Alternative

Bedauerlicherweise hat der Westen bisher die Dynamik der iranischen Gesellschaft und die Möglichkeit der Überwindung des islamischen Regimes nicht in sein Kalkül einbezogen. Eine kluge, nachhaltige Politik müsste darin bestehen, im Interesse des Iran, des Westens und der Welt die Freiheitsbewegung als eine ernsthafte Alternative zu einem Regime, das sich außerhalb des Zivilisationsbogens begeben hat, zu begrüßen und ins Kalkül einzubeziehen – das bedeutet: keine Deals unter den gegenwärtigen Umständen mit dem Mullah-Regime. (Behrooz Bayat, 2.1.2023)