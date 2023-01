Auf dem Weg zu den Bahamas: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, links) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Foto: ORF/ZDF/Dirk Bartling

Nach 21 Minuten der erste Heiratsantrag, zwei Freunde haben sich zerstritten, eine Spontanheilung kündigt sich an, eine Mutter ist fassungslos. Und die See ist immer glatt. Das Traumschiff lässt auf dem Weg zu und auf den Bahamas wirklich nichts anbrennen.

Den Luxusurlaub als Sinnbild für obszöne Verschwendung und ein ausbeuterisches System wie zuletzt in Triangle of Sadness und The White Lotus zu sehen, spielt es hier nicht. Auf der MS Amadea regieren Moral, Anstand und Brauchtum.

Doch diese sind stets in Gefahr. Auf den Bahamas zum Beispiel geht es um Lug und Trug. Da wollen zwei Freunde einen betrügerischen Geschäftspartner auffliegen lassen, indem sie sich – no na – als schwules Paar ausgeben. Die Frau mit Gedächtnisverlust kehrt an den Ort zurück, wo sie einst ihr Gedächtnis verloren hat. Ihr Lebensgefährte, der dafür mitverantwortlich ist, hat sie bereitwillig begleitet. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und die Psychologin erliegt ihrer eigenen Trickserei. Den Sohn will sie an sich binden, obwohl – Studium erstes Semester – genau das verkehrt ist. Der Kapitän und die Hoteldirektorin sind da und gut gelaunt. Wo ist eigentlich Harald Schmidt? Rund eine halbe Million waren aus Österreich dabei. Fakt ist: Dieses Schiff geht nicht unter.

Wobei: Erneuerung täte dem Kahn nicht schlecht. Auf die Idee zum Beispiel, dass es noch nie, im Jahr 2023 aber ganz besonders nicht hundert Pro geschmackssicher war und ist, wenn die sauberen weißen Gäste an Deck flanieren und Landausflüge machen, während Einheimische maximal als folkloristischer Aufputz oder als Hilfskräfte vorkommen, könnte man auch beim ZDF irgendwann einmal kommen. (Doris Priesching, 1.1.2023)