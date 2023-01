Hat es als Profikiller auch nicht leicht: Lino Ventura in der Komödie "Die Filzlaus", Arte, 22.35 Uhr. Foto: TF1 Droits Audiovisuels / Oceania

19.40 REPORTAGE

Re: Endlich null Promille – Frauen auf Entzug Während exzessiver Alkoholkonsum lange Zeit mit Männern oder prekären sozialen Schichten assoziiert wurde, ist das Trinkverhalten junger Frauen außer Acht gelassen worden. Nicht zuletzt hat Corona dazu beigetragen, dass die Anzahl Alkohol trinkender Frauen gestiegen ist. Bis 20.15, Arte

20.15 BILLY WILDER 1

Das Mädchen Irma La Douce (Irma La Douce, USA 1963, Billy Wilder) Der entlassene Polizist Nestor verliebt sich in die Pariser Prostituierte Irma La Douce und tut so ziemlich alles, um sie zu erobern. Für die Komödienadaption eines Broadway-Musicals spannte Meisterregisseur Billy Wilder nach Das Appartement noch einmal Jack Lemmon und Shirley MacLaine als formidables Hauptdarstellerduo zusammen. Bis 22.35, Arte

22.35 KOMÖDIE

Die Filzlaus (L’emmerdeur, F 1973, Edouard Molinaro) Ralf Milan (Lino Ventura) ist Profikiller und quartiert sich für seinen Auftrag in Montpellier in einem Hotelzimmer ein. Für unerwartete Schwierigkeiten sorgt der Zimmernachbar: ein von seiner Frau verlassener, suizidaler Hemdenvertreter (Jacques Brel). In der Verfilmung eines Theaterstücks von Francis Veber zeigte sich Raubein Ventura erfolgreich von seiner komödiantischen Seite. Bis 0.00, Arte

23.35 BILLY WILDER 2

Eins, zwei, drei (One, Two, Three, USA 1961, Billy Wilder)

C. R. MacNamara (James Cagney), Coca-Cola-Filialboss im Westberlin des Jahres 1961, setzt alles daran, sein Imperium über den Eisernen Vorhang hinweg in den Osten auszudehnen. Für Komplikationen sorgt seine Tochter, die heimlich einen Jungkommunisten (Horst Buchholz) heiratet. In Billy Wilders rasanter Satire bekommen inmitten des Kalten Krieges alle ordentlich ihr Fett ab. Bis 1.20, BR

0.15 HORROR

Christine (USA 1983, John Carpenter) Ein restaurierter 1958er Plymouth Fury, der dämonische Kräfte entwickelt: John Carpenters lange unterschätzte Verfilmung von Stephen Kings Roman Christine liefert schöne Vignetten des Highschool-Lebens. Nebst der von Horrormeister Carpenter selbstkomponierten Filmmusik gibt es Songs aus der Zeit von Buddy Hollys Not Fade Away bis zu I Wonder Why von Dion and the Belmonts zu hören. Bis 2.15, Kabel 1