Norweger gewinnt nach dem Auftakt in Oberstdorf auch das Neujahrsspringen, Fettner springt knapp am Stockerl vorbei – Vier Österreicher unter besten zehn

In dieser Galerie: 2 Bilder Granerud ist optimal ins neue Jahr gestartet. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE Kraft kann seine Ambitionen hinsichtlich einer Topplatzierung in der Gesamtwertung abhaken. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Garmisch-Partenkirchen – Die ÖSV-Mannschaft hat ihre Vierschanzentournee-Ambitionen wieder einmal am Neujahrstag begraben müssen. Stefan Kraft stürzte in Garmisch-Partenkirchen mit Windpech als 18. erneut ab, der Oberstdorf-Fünfte ist damit im Gesamtklassement vorzeitig aus dem Rennen. Seine Teamkollegen präsentierten sich zwar geschlossen stark, für das Podium reichte es angeführt vom viertplatzierten Manuel Fettner beim zweiten Sieg des Norwegers Halvor Egner Granerud aber wieder nicht.

Der schon beim Auftakt erfolgreiche Granerud jubelte bei Frühlingswetter vor 20.000 Zuschauern deutlich vor Anze Lanisek (SLO) und Qualifikationsgewinner Dawid Kubacki (POL) über einen weiteren souveränen Erfolg. Fettner fehlten hingegen fast 15 Punkte auf den ersten ÖSV-Podestplatz in Garmisch seit 2017. Jan Hörl (5.), Daniel Tschofenig (7.) und Michael Hayböck (10.) landeten ebenfalls im Spitzenfeld.

Bester Österreicher im Tournee-Klassement ist zur Halbzeit Junioren-Weltmeister Tschofenig als Siebenter, der Kärntner hat über 20 Punkte Rückstand auf einen Stockerlplatz. Kraft liegt unmittelbar vor Fettner an der zehnten Stelle. Graneruds Vorsprung vor dem dritten Bewerb am Mittwoch in Innsbruck ist mit fast 27 Zählern vor Weltcup-Spitzenreiter Kubacki komfortabel.

Seitenwind für Kraft

Kraft hatte im ersten Durchgang mit kurzzeitig stark aufkommendem Seitenwind großes Pech. "Ich glaube schon, dass viel der Wind schuld war. Die ganze Tournee ist leider weg, deswegen ist es besonders bitter", meinte der Salzburger und ärgerte sich, dass er trotz der ungünstigen Bedingungen sofort abgelassen worden war. "Es geht um die Tournee, eine Minute warten, wäre nicht blöd gewesen." Nach mehreren guten Sprüngen auf der Olympiaschanze im Vorfeld sei das besonders hart, ergänzte der in Bayern in den vergangenen Jahren mehrfach schwer geschlagene Tournee-Champion von 2015. Im Finale gelang ihm von Platz 22 nur noch ein wenig Schadensbegrenzung.

Die neuerliche Enttäuschung auf der Garmischer Schanze sei wohl oder übel zu akzeptieren. "Das muss man hinnehmen, manchmal hat man Glück, manchmal Pech. Heute war nicht mein Tag", betonte Kraft im ORF-Interview. Er reise mit Wut im Bauch, aber auch Vorfreude weiter nach Innsbruck. Die erfreuliche Teamleistung stimme für die Heimbewerbe positiv, betonte der Salzburger.

Fettner mischte nach dem 13. Platz in Oberstdorf wieder ganz vorne mit, sein Rückstand auf die Podestplätze war letztlich aber deutlich. "Ich war nach dem ersten Sprung zu weit hinten, aber es ist ein Jammern auf hohem Niveau, als Sportler will man immer das Maximum herausholen. Schlussendlich war nach Oberstdorf die Tournee für mich schon gelaufen", so der Tiroler. Auch er hob das erfreuliche Mannschaftsabschneiden hervor, das Zuversicht für die Heimspringen gebe. (APA, 1.1.2023)

Ergebnis des Neujahrspringens in Garmisch-Partenkirchen:

1. Halvor Egner Granerud NOR 140,0 m/ 142,0 m – 303,7 Punkte

2. Anze Lanisek SLO 140,5 / 137,0 – 297,3

3. Dawid Kubacki POL 136,0 / 138,5 – 294,4

4. Manuel Fettner AUT 136,0 / 138,0 – 279,6

5. Jan Hörl AUT 136,0 / 138,5 – 278,9

6. Piotr Zyla POL 135,5 / 134,5 – 277,0

7. Daniel Tschofenig AUT 131,0 / 136,0 – 275,4

8. Andreas Wellinger GER 137,0 / 133,0 – 273,1

9. Kamil Stoch POL 135,0 / 134,5 – 272,7

10. Michael Hayböck AUT 128,5 / 140,0 – 269,8

11. Karl Geiger GER 131,5 / 131,0 – 264,9

12. Clemens Leitner AUT 129,5 / 135,5 – 262,2

weiter:

18. Stefan Kraft AUT 122,5 / 131,0 – 249,5

25. Philipp Aschenwald AUT 132,0 / 124,0 – 236,3

Stand Vierschanzen-Tournee nach zwei Bewerben:

1. Granerud (NOR) 616,1 Punkte

2. Kubacki (POL) 589,3

3. Zyla (POL) 576

4. Lanisek (SLO) 564,7

5. Geiger (GER) 558,3

6. Wellinger (GER) 558,3

7. Tschofenig (AUT) 554,2

weiter:

10. Kraft (AUT) 541,5

11. Fettner (AUT) 539,9

Stand Gesamtweltcup nach 10 von 32 Bewerben:

1. Kubacki 770 Punkte – 2. Lanisek 682 – 3. Granerud 616 – 4. Kraft 525. Weiter: 6. Fettner 359 – 8. Hayböck 217 – 9. Tschofenig 205 – 12. Hörl 181