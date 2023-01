Liebe Leserin, lieber Leser,

von Alexa über FTX bis zum Metaversum: ein letztes Mal blicken wir mit Ihnen auf das vergangene Jahr zurück und präsentieren die größten Tech-Fails 2022 – während wir wenige Klicks weiter erklären, welche großartigen Indie-Games Sie in den vergangenen zwölf Monaten vielleicht verpasst haben.



Außerdem blicken wir in die Zukunft – und sehen uns an, was uns auf der CES 2023 erwartet, wie sich die Abopreise für Youtube Premium in Österreich verändern und ob das kommende iPhone eventuell günstiger sein könnte als das Vorjahresmodell.

Wir hoffen, dass Sie gut im Jahr 2023 gelandet sind und wünschen angenehme Lektüre!

Alexa, Tesla, FTX, Stadia und Meta: Die größten Tech-Fails des Jahres 2022

Paul Krugman: "Würde Musk noch nicht mal meine Katze füttern lassen"

Was man sich von der CES 2023 erwarten kann

Youtube Premium wird auch in Österreich teurer – aber nicht auf allen Geräten

iPhone 15 könnte günstiger werden als der Vorgänger

Zehn Indie-Games aus dem Jahr 2022, die man nicht verpasst haben sollte

Feelgood: Entspannende Games für den Start ins neue Jahr

Facebook und Instagram erwägen Aufhebung von Trump-Sperre