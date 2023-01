Solodarstellerin Anna Rieser in "Black Flame" am Volkstheater. Foto: Birgit Hupfeld/Volkstheater

Ein Dröhnen pocht und wummert ans Trommelfell, man spürt es sogar unangenehm am ganzen Körper. Was da über das Soundsystem des Volkstheaters ausgespielt wird, stammt aus dem Mund der Darstellerin, die in ihrem gelben Einteiler auf blauen Kanistern hoch oben auf einem bühnenfüllenden Gerüst sitzt und ins Mikro bläst. Aus dem Donnern wird Gestammel und werden endlich Worte. Wer sie sei, will eine eingeblendete Schrift wissen, die mit ihr in Dialog tritt. Elon Musk.

Nein, über den Mars (Fokus Musks und seines Unternehmens Space X aus für den Milliardär einfacheren Tagen) will sie aber nicht sprechen. Sondern über die Sonne. Wie die sich verschwende, so ausgelassen wie Teenager. Und wie blöd es sei, Erdöl aus vor Millionen Jahren abgestorbenen, abgesunkenen und unter enormem Druck zu Öl zerkochten Organismen zu verbrennen. "Dinosaft" sei das. Wo doch die Sonne sich so verausgabe, tut Darstellerin Anna Rieser als Musk in präpotent maulendem Ton kund.

Leere Textkilometer

Es sind unheimlich viele leere Textkilometer, die der Abend Black Flame in lediglich rund 70 Minuten macht. Er ist gegen Öl und hat recht. Doch er hält seine Argumente für so erdrückend, dass er sie schludrig vorträgt. Man wird Zeuge mittelmäßig informativer Belehrungen, kritischer Banalitäten und vieler am Nonsens kratzender hohler Phrasen. Die "flüssige schwarze Flüssigkeit" ist ein Beispiel für die Fahrigkeit, mit der hier proklamiert wird. Der Abend behauptet kluge Sätze, ist aber öde.

Die chilenische Regisseurin Manuela Infante hat das Stück entwickelt. Zwei Wochen lang hat sie sich dafür in einer Recherchephase mit Erdöl beschäftigt, dann mit dem Team der Produktion darüber gesprochen, den Text auf Englisch verfasst, beim Proben überarbeitet und im Kollektiv ins Deutsche übersetzt. Man merkt ihm all das leider an.

Dröhnende Analogie zum Öl

Zur Arbeitsweise Infantes gehört neben "theoretischen und philosophischen Auseinandersetzungen" auch die Annäherung vom Geräusch her. Für den Sound zeichnet Diego Noguera verantwortlich. Zusätzlich zum Dröhnen hat er sich synthesizerverzerrten Gesang einfallen lassen. Beim Wummern denkt man tatsächlich immer wieder an Bohrgeräusche. Für Noguera stehen aber auch seine verflüssigten Klänge in Analogie zum Öl. Stünde das aber nicht im Handout zum Abend, man hörte es von allein leider nicht.

"Noise Essay" nennt das Team das Ergebnis. Die offene Form des Essays bietet dem Abend keinen Halt. Neben Musk tritt ein zweifelnder Fachmann für "experimentelle" Ölbohrungen auf. Er weiß, man bohrt am besten draußen in internationalen Gewässern. Weil die nämlich keinem gehören, muss man auch niemandem eine Entschuldigung entrichten, wenn etwas schiefgeht. Als einsamer Ölarbeiter fühlt er sich auf seinen künstlichen Stahlinseln zudem isoliert von seiner Familie.

Wenig Offenbarendes

Ein Entschuldigungscoach macht nach ihm allerlei auf Öl basierende schlechte Wortspiele von "reibungslos" bis "wie geschmiert". Gute Kommunikation ist natürlich gerade für moralisch mittelmäßig gut dastehende Konzerne wichtig. Man kann zum Beispiel zwecks besserer Sympathiebilanz Delfine schützen. Dass das nichts an Schäden anderswo ändert, ist keine Offenbarung.

Anna Rieser klettert während all dem das Gerüst mal hinauf und mal herunter. Sie macht ihre Sache gut, kann den Abend aber nicht retten. Ebenso wenig die Bühnenarbeiter, die ab und zu einen Deckel aus dem Boden heben, woraufhin aus dem Loch goldenes Licht auf die Bühne (Michael Sieberock-Serafimowitsch) strahlt. Oder der Generator, der zwischendurch angeworfen wird und das Bühnengerüst flackern lässt wie die OMV-Raffinerie in Schwechat.

Black Flame zeugt vom Willen des Hausherrn Kay Voges zum engagierten Umgang mit aktuellen Themen. Es entspricht auch seinem Faible für multimediales Theater. Erst recht auf der Hauptbühne, wo das zu lose zusammengeschnürte, teilweise ärgerlich wohlmeinende Stück läuft, überzeugt das Ergebnis aber nicht. (Michael Wurmitzer, 2.1.2023)