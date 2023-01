Die Polizei ermittelt in Wien (Symbolbild). Foto: imago images/Elmar Gubisch

Wien – Ein 74-Jähriger ist am Neujahrstag kurz vor 12 Uhr tot in seinem Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden worden. Der Mann wies tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf, was auf Fremdverschulden hindeute, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion.

Die Spurensicherung war am Sonntagabend noch in Gange, nähere Hintergründe waren zu diesem Zeitpunkt noch unklar. (APA, 1.1.2023)