In dieser Galerie: 2 Bilder Ein schöner Tag für Aston Villa und den Torschützen zum 1:0, Emiliano Buendia (oben). Foto: Reuters/Paul Childs Serge Aurier (Nottingham) vermieste den Blues den Start ins neue Jahr. Foto: IMAGO/Matt West/Shutterstock

Die englischen Fußball-Spitzenklubs FC Chelsea und Tottenham Hotspur haben einen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt. Die Blues kamen am 18. Spieltag der Premier League beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Nottingham Forest nur zu einem 1:1 (1:0), der Londoner Stadtrivale Tottenham verlor gar zuhause gegen Aston Villa mit 0:2 (0:0).

Raheem Sterling (16.) brachte Chelsea zwar früh in Führung. Für den zweiten Sieg in Folge reichte es dennoch nicht, weil Serge Aurier (63.) für Forest ausgleichen konnte. Chelsea kommt damit unter Graham Potter, Nachfolger von Thomas Tuchel, weiter nicht in Fahrt. Die hochambitionierten Blues sind nur Tabellenachter mit 18 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter und Stadtrivale FC Arsenal.

Fünf Zähler besser als Chelsea stehen die Spurs da, doch Tottenhams Teammanager Antonio Conte dürfte nach der fünften Saisonniederlage noch stärker in die Kritik geraten. Am Montag (18.30 Uhr/Sky) kann zudem der FC Liverpool mit einem Sieg beim FC Brentford die Spurs vom fünften Tabellenplatz verdrängen.

Emiliano Buendia (50.) nach einem kapitalen Fehler des französischen Nationaltorhüters Hugo Lloris und Douglas Luiz (73.) trafen im Tottenham Hotspur Stadium für die Gäste, bei denen der argentinische Weltmeisterkeeper Emiliano Martinez nach seinem verlängerten Urlaub noch auf der Bank Platz nahm. (sid, 1.1.2022)