Die Szene während der Angelobung des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva erinnerte an eine Szene aus der Sci-Fi-Komödie "Men in Black": Ein durchtrainierter Agent – dunkler Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, schwarze Sonnenbrille – patrouillierte, wie viele andere, vor dem Kongressgebäude. Ausnahme: Bewaffnet war dieser Mann mit einer Art futuristischem Sturmgewehr, an dem außer Kolben, Griff, Abzug, Zielfernrohr und Lauf auch noch etwas befestigt war, was wie eine Art Camping-Klappspaten aussah.

Die "Drone Gun Tactical" wird zur Bekämpfung von Drohnen eingesetzt. Foto: AFP / Carl de Souza

Sofort summte das Internet, es wurde wild spekuliert. Natürlich wird mit einem solchen Gewehr nicht Jagd auf Aliens gemacht, sondern: auf Drohnen. Was Lulas Agenten vom Sicherheitsdienst da einsatzbereit mit sich führten, war eine Waffe aus australischer Produktion, mit der man das Funksignal kleinerer Drohnen stören und sie entweder zum Landen, Abstürzen oder zum Heimflug zwingen kann.

"Drone Gun Tactical"

Tatsächlich sei das Gerät mit dem Namen "Drone Gun Tactical" am Sonntag zum Einsatz gekommen, berichtet etwa "Globo": Die Bundespolizei habe während der Amtseinführung Lulas eine verdächtige Drohne "abgeschossen" beziehungsweise "gekapert", die über einem nicht genehmigten Gebiet flog. Tatsächlich gibt es in jedem Land, in jeder Stadt Zonen, in denen der Flugeinsatz von Drohnen permanent oder temporär verboten ist – so natürlich auch in Brasília.

Die "Drone Gun Tactical" wiegt nach Angaben des australischen Herstellers Droneshield rund sieben Kilogramm und wird im Prinzip wie ein Gewehr zweihändig bedient. Der erwähnte "Klappspaten" unterhalb des Laufes ist eine Richtantenne, über die eine direkte Kommunikation zwischen Gewehr und der suspekten Drohne hergestellt werden kann.

Das Aufspüren und Identifizieren von Drohnen erfolgt mithilfe der Überwachung lokaler Frequenzen, mit denen diese Fluggeräte gesteuert werden. Wird eine nicht genehmigte oder gar verdächtige Drohne geortet, sendet das "Drohnengewehr" laut Hersteller durch direkten "Beschuss" ein Signal aus, das den Kontakt des ferngesteuerten Fluggeräts mit der Steuerungseinheit am Boden unterbricht. Natürlich wird in diesem Moment auch jegliche Videoübertragung der Drohne – ob bloß zur Flugorientierung oder zur möglicherweise feindlich gesinnten Aufklärung – beendet.

Kapern, nach Hause schicken oder abstürzen lassen?

Verliert eine handelsübliche Drohne, aus welchen Gründen auch immer, den Kontakt zur Fernsteuerung oder droht der Akku zu schwach zu werden, fliegt sie meist automatisiert an ihren Startplatz zurück. Nicht so bei einer Konfrontation mit der "Drone Gun": Der Bediener oder die Bedienerin "kapert" die Drohne, kann sie umleiten und an einem sicheren Platz landen lassen, wo sie dann von Fachleuten forensisch untersucht werden kann. Natürlich kann man die Drohne aber auch dorthin zurückfliegen lassen, woher sie kam – und so mit etwas Glück den Piloten oder die Pilotin ausforschen, der oder die mit der Drohne in die Flugverbotszone eindrang. Ob mit kriminellen, vielleicht gar terroristischen Absichten oder bloß aus Uninformiertheit? Das soll damit geklärt werden können.

Die "Drone Gun" wird nach brasilianischen Medienberichten schon länger unter anderem in großen Gefängnisanlagen des Landes eingesetzt. Dort ließen sich Inhaftierte schon öfter via Drohne aus der Außenwelt mit begehrten Gütern "versorgen" – unter anderem mit verbotenen Smartphones, die bei allfälligen Gefängnisrazzien gefunden wurden. Aber auch Drogen sollen schon zu den Häftlingen geliefert worden sein. Mit dem Drohnengewehr soll diese Praxis effizient bekämpft werden können.

Bisher funktioniert das australische Drohnengewehr nur bei handelsüblichen Kleindrohnen, die auf bestimmten Frequenzbändern arbeiten. Große, schnelle, schwer bewaffnete Drohnen – wie etwa die des Typs Shahed aus iranischer Produktion, die Russland aktuell im Ukraine-Krieg einsetzt – können mit diesem "Gewehr" nicht bekämpft werden. (Gianluca Wallisch, 2.1.2023)