Die Tennisfans in Australien haben Novak Djokovic beim ersten Match in Down Under rund ein Jahr nach seiner aufsehenerregenden Abschiebung einen warmen Empfang bereitet. Bei seinem Auftritt im Doppel beim ATP-Turnier in Adelaide am Montag feierten die Zuschauerinnen und Zuschauer den Serben mit lautstarkem Applaus und "Novak, Novak"-Sprechchören.