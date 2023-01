Italien, Frankreich und Spanien testen Reisende aus China auf Corona. Österreich und Deutschland warten weiter auf EU-weite Regelungen. Was für und was gegen Alleingänge spricht – und was Fachleute dazu sagen

Die Corona-Tests für Einreisende aus China am Malpensa-Flughafen im italienischen Mailand starteten am 29. Dezember. foto: epa/matteo Bazzi

Seit Peking von seiner strikten Zero-Covid-Politik abgegangen ist, machen sich Chinesinnen und Chinesen wieder Hoffnung auf Reisen in die ganze Welt. Gleichzeitig haben sich die Infektionszahlen im Reich der Mitte vervielfacht. In beliebten Destinationen herrscht zum Teil große Sorge vor einem zusätzlichen Infektionsimport.

Laut Touristikfachleuten hält sich die Zahl von Reisenden aus China in Europa derzeit in Grenzen. Mehr Ankünfte sind ab 8. Jänner zu erwarten, denn die Regierung in Peking hat angekündigt, ab dann auch die bis dato strengen (Wieder)-Einreisebestimmungen nach China zu lockern. Statt – zuletzt – tagelanger Quarantäne soll dann ein bis zu 48 Stunden alter negativer Corona-PCR-Test reichen.

Nervosität in Hallstatt

In Hallstatt, einem vorrangigen Ziel von Besuchern und Besucherinnen aus China in Österreich, hat Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ) Unterstützung eingefordert. Er plädiert für ein gesamteuropäisches Testvorgehen bei Reisenden aus China. In Italien wollte man nicht so lange warten und lässt Reisende aus China nur mit zwei negativen Corona-Tests – einen in China, den zweiten nach der Ankunft – ins Land. Was spricht für, was gegen ein solches Vorgehen?