Die Annahmefrist ist Ende Dezember abgelaufen. Der Welser Möbelriese will sich mit der Übernahme mehr Online-Know-how verschaffen

Der XXXLutz wächst. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Wien/Wels/Berlin – Der Welser Möbelkonzern XXXLutz hält nach Ablauf einer Annahmefrist 92,67 Prozent am deutschen Online-Möbelhändler Home 24, wie die XXXLutz-Tochter RAS am Montag mitteilte. Bereits Mitte Dezember hatte der heimische Einrichtungsriese 80,9 Prozent der Home-24-Aktien übernommen. Bis zum 28. Dezember konnten die übrigen Anteilseigner ihre Aktien noch anbieten. XXXLutz plant, Home 24 nach der Übernahme von der Börse zu nehmen.

Davor müssen aber noch die Kartellbehörden grünes Licht geben. Der deutsche Onlinehändler litt zuletzt unter sinkenden Umsätzen und hat in den vergangenen Quartalen rote Zahlen geschrieben. Home 24 selbst hatte erst im Frühjahr 2022 die Haushaltswarenkette Butlers übernommen.

Mehr Online-Know-how

XXXLutz will sich mit der Übernahme von Home 24 mehr Online-Know-how verschaffen. "Wir lassen keinen Zug an uns vorbeifahren", sagte Unternehmenssprecher Thomas Saliger zuletzt dem STANDARD. Man habe das Internetgeschäft als einer der wenigen stationären Möbelhändler von Anfang an ernst genommen.

Dass dieses künftig Filialen ersetzen wird, bezweifelt er. Es helfe jedoch dabei, weiße Flecken zu besetzen und sich in rascherer Expansion zu üben. Beide Welten könnten viel voneinander lernen. (APA, red, 2.1.2023)