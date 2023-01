Servus-TV-Senderchef Ferdinand Wegscheider verstößt mit seinem Wochenkommentar gegen das Objektivitätsgebot, stellte die Komm Austria fest. Foto: Servus TV / Marco Riebler

Wien – Die Medienbehörde Komm Austria stellt im Verfahren gegen die Red Bull Media House GmbH als Veranstalterin des Fernsehprogramms Servus TV in mehreren Ausgaben der dort ausgestrahlten Sendung "Der Wegscheider" Verletzungen des in Paragraf 41 Absatz 1 Audiovisuelle-Mediendienste-Gesetz (AMD-G) für Rundfunkprogramme vorgeschriebenen Objektivitätsgebotes fest. Das teile die Komm Austria am Montag in einer Aussendung mit. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Grund für die Prüfung war – wie berichtet – eine Sachverhaltsdarstellung des Presseclubs Concordia, die Ende des Jahres 2021 an die Medienbehörde ging.

Die Sendungen beschäftigten sich ausschließlich mit den Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dabei insbesondere mit der Impfung gegen Covid-19, so die Komm Austria. In ihrem Bescheid beanstandet die Behörde, "dass in diesen Sendungen grob verzerrende Formulierungen und Darstellungen ohne ausreichendes Tatsachensubstrat durch den Moderator der Sendung, Dr. Ferdinand Wegscheider, verwendet wurden". Als Beispiele führt die KommAustria Zitate von Ferdinand Wegscheider an.

Wegscheider hat in seiner Sendung am 6. November 2021 beispielsweise Folgendes gesagt:

"Und gleich geblieben ist natürlich das unerschütterliche Vertrauen in die Aussagen der Regierung, der Pharmaindustrie, das Impfsyndikat, der Ärztekammer und aller anderer angeschlossenen Lobbyisten, inklusive den Lohnschreibern im medialen Mainstream. Die Menschen spüren, dass sie sich auf diese Aussagen verlassen können, etwa … Dass in den Spitälern ausnahmslos ungeimpfte Corona-Patienten liegen."

"Wir haben in Wahrheit auch keine Ahnung, ob und wie die Impfung wirkt." "Gut, ich hoffe ja, dass Herr Dr. Mückstein vor diesem Gespräch noch kurz bei Wikipedia reinschaut, denn dann erfährt er, dass Ivermectin nicht nur in der Tiermedizin, sondern auch in der Humanmedizin erfolgreich gegen Infektionskrankheiten eingesetzt wird, nachweislich antivirale Eigenschaften hat und in vielen Ländern auch erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung findet. Und Herr Mückstein könnte auch erfahren, dass die beiden Forscher Satoshi Ōmura und William Campbell 2015 den Medizinnobelpreis für die Entwicklung von Ivermectin in der Humanmedizin bekommen haben, mit dem in Afrika schon KOA 2.300/22-030 Seite 2/43 hunderte Millionen Kinder behandelt wurden und das zur nahezugehenden Ausrottung von Flussblindheit und anderer schwerer Krankheiten geführt hat. Aber vielleicht weiß das der Herr Gesundheitsminister ohnehin alles und verschweigt es einfach nur, um Ivermectin in der Öffentlichkeit nur als Entwurmungsmittel für Pferde schlecht zu machen, weil mögliche Heilmethoden neben der Impfung einfach nicht gewünscht sind."



ServusTV verweist auf "Satire"

Das Red Bull Media House argumentierte, dass die Sendungen Satire seien und vertrat die Auffassung, dass das Format keinerlei Beschränkungen unterläge und dass das Objektivitätsgebot des AMD-G auf diese nicht anzuwenden sei. Dem widerspricht die Behörde. "Vielmehr ordnet die Komm Austria die Sendung 'Der Wegscheider' als Meinungskommentar aktueller Ereignisse mit vereinzelten satirischen Elementen ein, gestaltet durch einen erfahrenen Journalisten von Servus TV. Außerdem treffe Paragraf 41 Absatz 1 AMD-G eine gesetzliche Anordnung, die für alle Rundfunkprogramme Anwendung findet. Damit schließe das Objektivitätsgebot auch die verfahrensgegenständlichen Sendungen ein. Auf dieser Grundlage wurden in den untersuchten fünf Sendungen Verletzungen festgestellt", heißt es.

Dreimal das Publikum informieren

Das Red Bull Media House und ServusTV haben vier Wochen Zeit, um in die nächste Instanz zu gehen und um beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einzulegen. Sollte die Entscheidung rechtskräftig werden, muss ServusTV seine Zuseherinnen und Zuseher innerhalb von sechs Wochen darüber informieren. Im konkreten Fall müsste der Sender die Entscheidung an drei aufeinanderfolgenden Sendungen von "Der Wegscheider veröffentlichen. Mit folgendem Wortlaut: "Die Kommunikationsbehörde Austria hat im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht Folgendes festgestellt: Die Red Bull Media House GmbH hat im Rahmen ihrer Sendung ‚Der Wegscheider‘ durch einige Aussagen in den Sendungen vom 06., 13., 20. und 27.11. sowie vom 04.12.2021 das Objektivitätsgebot durch teilweise grob verzerrende Formulierungen ohne ausreichendes Sachsubstrat verletzt." (red, 2.1.2023)