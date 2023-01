ServusTV-Senderchef Ferdinand Wegscheider verstößt mit seinem Wochenkommentar gegen das Objektivitätsgebot, stellte die KommAustria fest. Foto: Servus TV / Marco Riebler

Wien – Die Medienbehörde KommAustria hat mit Abschluss eines Verfahrens gegen die Red Bull Media House GmbH als Veranstalterin des Fernsehprogramms Servus TV in mehreren Ausgaben der dort ausgestrahlten Sendung "Der Wegscheider" Verletzungen des in § 41 Abs. 1 Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) für Rundfunkprogramme vorgeschriebenen Objektivitätsgebotes festgestellt. Das teile die KommAustria am Montag in einer Aussendung mit. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Grund für die Prüfung war – wie berichtete – eine Sachverhaltsdarstellung des Presseclub Concordia an die Medienbehörde.

Die Sendungen beschäftigten sich ausschließlich mit den Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dabei insbesondere mit der Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus, so die KommAustria. In ihrem Bescheid beanstandet die Behörde, "dass in diesen Sendungen grob verzerrende Formulierungen und Darstellungen ohne ausreichendes Tatsachensubstrat durch den Moderator der Sendung Dr. Ferdinand Wegscheider verwendet wurden".

Die Red Bull Media House stellte die Sendungen als Satire dar und vertrat die Auffassung, dass die Sendungen daher keinerlei Beschränkungen unterlägen und dass das Objektivitätsgebot des AMD-G auf diese nicht anzuwenden sei. Dem widerspricht die Behörde. "Vielmehr ordnet die KommAustria die Sendung "Der Wegscheider" als Meinungskommentar aktueller Ereignisse mit vereinzelten satirischen Elementen ein, gestaltet durch einen erfahrenen Journalisten von Servus TV. Außerdem träfe § 41 Abs. 1 AMD-G eine gesetzliche Anordnung, die für alle Rundfunkprogramme Anwendung findet. Damit schließe das Objektivitätsgebot auch die verfahrensgegenständlichen Sendungen ein. Auf dieser Grundlage wurden in den untersuchten fünf Sendungen Verletzungen festgestellt", heißt es. Mehr in Kürze. (red, 2.1.2023)