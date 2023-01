Dark Sky: Lange sehr beliebt, jetzt Geschichte. Grafik: Apple

Wenn große Firmen kleine Softwarehersteller übernehmen, dann ist das für die betroffenen User nur selten Grund zur Freude. Immerhin geht es oftmals nicht um die Übernahme eines konkreten Produkts, sondern um einen "Acquihire", also eine Übernahme, bei der das Talent der jeweiligen Entwickler das eigentliche Ziel ist – und die dann schnell andere Aufgaben bekommen.

Ein besonders unerfreuliches Beispiel für einen solchen Vorgang liefert derzeit Apple ab. Mit dem Jahresanfang wurde nämlich die beliebte Wetter-App Dark Sky komplett deaktiviert, es werden seitdem also keinerlei Daten mehr geliefert.

Schritt für Schritt

Damit schließt man die Vernichtung der einst viel gelobten App ab. Bereits vor einigen Monaten wurde Dark Sky aus dem App-Store entfernt, die jetzt verbliebenen Nutzer hatten das Programm also schon zuvor installiert. Die Android-Version von Dark Sky wurde ohnehin bereits vor fast zwei Jahren entfernt – und zwar direkt nach der Übernahme durch Apple.

Eine Überraschung darf dieser Vorgang natürlich nicht sein. Immerhin hat Apple diesen Schritt bereits lange angekündigt. Das ändert aber nichts daran, dass Dark Sky bis zuletzt eine treue Anhängerschaft hatte. Diese haben sich die Entwickler mit hyperlokalen und oft aktualisierten Vorhersagen sowie Features wie Satellitenbildern über Jahre hinweg erarbeitet.

Alternativen?

Für die verbliebenen Nutzer heißt es sich also jetzt nach Alternativen umzusehen. Die erste Wahl ist dabei wohl Apples eigene Wetter-App, arbeiten doch die Dark-Sky-Entwickler mittlerweile an dieser – und haben auch seit iOS 14 einige Features aus der einst unabhängigen App in das Apple-Produkt übernommen. Einzelne Funktionen – wie etwa anpassbare Benachrichtigungen – fehlen dabei aber weiterhin. (apo, 2.1.2023)