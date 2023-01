Nach einem aufregenden und durchaus befriedigenden Spielejahr ist es an der Zeit, einen Blick auf die großen Game-Releases 2023 zu werfen – und wie es aussieht, so wird es auch in diesem Jahr wieder einen bunten Mix aus verschiedenen Stilen und Genres geben, Remakes und Fortsetzungen diverser Klassiker treffen auf gänzlich neue Franchises.

DER STANDARD hat sich angesehen, welche Spiele im ersten Halbjahr zu erwarten sind, große Blockbuster treffen hier auf unbekannte Perlen mit Potenzial – und, um die Karten gleich offen auf den Tisch zu legen: Einen Anspruch auf Vollständigkeit hat diese Liste nicht. Das Team freut sich aber über diverse Ergänzungen und Tipps der Community in den Kommentaren.

Forspoken (PlayStation 5, PC) – 24. Jänner

PlayStation

Vor allem Fans von Open-World-Games dürften 2023 auf ihre Kosten kommen – und eingeleitet wird dieses prall gefüllte Jahr am 24. Jänner mit "Forspoken": ein Fantasyspiel, bei dem es die in New York lebende Protagonistin Frey Holland in eine schöne, aber gefährliche Parallelwelt verschlägt. Ihr bester Freund ist dort ein sprechender Armreif, außerdem kann sie zaubern und blitzschnell rennen. Die derzeit verfügbare Demo macht Lust auf mehr, neben den von Magie durchtränkten Kämpfen bleibt vor allem der Soundtrack im Kopf hängen, der die Fusion aus Hiphop-Beats und orchestraler Musik wagt.

Dead Space Remake (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27. Januar

Dead Space

"The Callisto Protocol" dürfte aufgrund seines hölzernen Gameplays wohl zu den größten Enttäuschungen des vergangenen Jahres gehören – was schade ist, da viele Fans darin einen geistigen Nachfolger des 2008 erschienen Survival-Horrorspiels "Dead Space" gesehen hatten. Nun ja, schwamm drüber: Dafür kriegt "Dead Space" 2023 selbst ein Remake spendiert, das auf EAs Frostbite-Engine beruht und auch mit neuen Inhalten punkten soll.

Hogwarts Legacy (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) – 10. Februar

PlayStation

"Harry Potter"-Fans dürften sich wohl am meisten auf "Hogwarts Legacy" freuen. In diesem Open-World-Spiel bewegt man sich frei durch die legendäre Zauberschule, tritt einem der Häuser bei und besteht diverse Abenteuer. Schade bloß, dass man kein Quidditch spielen kann. Der Release für PS4 und Xbox One folgt übrigens etwas später, am 4. April, die Switch-Version kommt am 25. Juli.

Horizon: Call of the Mountain (PSVR 2) – 22. Februar

PlayStation

Wir bleiben bei den Fantasy-Rollenspielen, diesmal aber mit einer anderen Technologie: "Horizon: Call of the Mountain" wird eines der Vorzeigespiele, mit denen Sony das Potenzial seiner Virtual-Reality-Brille PSVR 2 zeigen will, die gleichzeitig auf den Markt kommt. Angesiedelt ist das Spiel in der post-postapokalyptischen "Horizon"-Spielen, in denen die Welt von gewaltigen Roboter-Dinosauriern bevölkert ist. Wie schon in den beiden Hauptspielen, so wird man auch diesmal klettern sowie mit Pfeil und Bogen auf die Maschinenjagd gehen – aber eben in der Virtual Reality.

Octopath Traveler 2 (Switch, PS5, PS4, PC) – 24. Februar

Nintendo of America

Auch Fans japanischer Rollenspiele (JRPGs) können sich 2023 auf diverse Releases freuen. Den Start macht in dieser Hinsicht am 24. Februar "Octopath Traveler 2", bei dem man im für diese Spiele gewohnten Stil erneut eine Gruppe verschiedener Helden durch eine fantasievolle Welt steuert. Der im Jahr 2018 veröffentlichte Vorgänger hat sich mehr als drei Millionen Mal verkauft, zwischenzeitlich ist mit "Octopath Traveler: Champions of the Continent" auch ein Mobile-Game für iPhone und Android erschienen.

Skull and Bones (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 9. März

Ubisoft

Ja, kann das denn wirklich wahr sein? Nach etlichen Verschiebungen soll Ubisofts Piratenabenteuer "Skull and Bones" Anfang März nun tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Als angehender Pirat segelt man hier durch die Meere, entert andere Schiffe und findet wertvolle Schätze. Der hier gezeigte Gameplay-Trailer macht Hoffnung, dass schließlich doch ein umfangreiches und unterhaltsames Spiel herauskommen könnte – wir sind in dieser Hinsicht mal vorsichtig optimistisch.

Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer (Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, PC) – 17. März

BANDAI NAMCO Europe

"Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer" ist die Fortsetzung des derzeit im Game Pass verfügbaren "Meine Freundin Peppa Pig". Auch diesmal erstellt man wieder einen Charakter im Stil der beliebten Zeichentrickserie und erlebt gemeinsam mit Peppa allerlei Abenteuer – konkret wird diesmal die Welt bereist, während man im Vorgängerspiel lediglich mit Peppa in der Nachbarschaft abgehangen ist. Freigeben ab drei Jahren, handelt es sich hier um ein niederschwelliges Action-Adventure für den Nachwuchs.

Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 17. März

EA Star Wars

Während die Kinder mit Peppa die Welt erkunden, packen Mama und Papa die Lichtschwerter aus, um sich erneut auf die Reise durch das "Star Wars"-Universum zu machen. "Survivor" spielt fünf Jahre nach "Fallen Order", auch diesmal schlüpft man wieder in die Haut des Jediritters Cal Kestis, steuert diesen aus der Third-Person-Perspektive und nutzt die Macht, um einen Stormtrooper nach dem anderen auszuschalten. Altbekannte Planeten sollen dabei ebenso bereist werden wie gänzlich neue Welten. Bleibt zu hoffen, dass man nicht wieder nach jeder abgeschlossenen Mission den ganzen Weg zurück latschen muss. Das war beim Vorgänger ein regelrechter Partykiller.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – 12. Mai

Nintendo

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" gehört wohl zu den erfolgreichsten Open-World-Rollenspielen der vergangenen Jahre – und mit "Tears of the Kingdom" erscheint im Mai die von Fans mit viel Spannung erwartete Fortsetzung rund um den stummen Helden Link, freilich exklusiv für Nintendos Switch. Auch diesmal gilt es wieder, eine offene Welt mit all ihren Geheimnissen zu erkunden.

Diablo IV (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 6. Juni

Diablo

Es ist eigentlich nicht angemessen, das im Vorjahr erschienene Handyspiel "Diablo Immortal" als Enttäuschung zu bezeichnen, denn die Erwartungen waren von Anfang an nicht sonderlich hoch gesteckt. Entsprechend groß ist nun die Skepsis, wenn es um den vierten Teil der Hauptspiele geht, der am 6.6. nicht nur für PC, sondern zeitgleich auch für diverse Konsolen erscheint. Unter den Hardcore-Fans dürfte die Vorfreude dennoch ungebrochen sein, Hersteller von Computermäusen freuen sich schon jetzt auf ein gutes Geschäft aufgrund diverser Verschleißerscheinungen.

Final Fantasy XVI (PS5) – 22. Juni

PlayStation

Wie bereits zuvor erwähnt: Für Fans von JRPGs könnte 2023 ein Jahr voller Highlights werden. Anders als bei anderen Spielen des Genres wird der Protagonist hier aus der Third-Person-Perspektive gesteuert; wie beim Franchise üblich, gibt es wieder eine offene Welt voller fantasievoll gestalteter Monster zu erkunden. Bleibt zu hoffen, dass es diesmal auch eine brauchbare Story gibt – die verkam beim Vorgänger zwischen atemberaubender Grafik und opulentem Soundtrack nämlich zur Nebensache.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S, PC) – erste Hälfte 2023

IGN

Das Spiel der ukrainischen GSC World hat wohl eine der ungewöhnlichsten Entstehungsgeschichten aller Zeiten. Mehrmals verschoben, soll das dystopische Game rund um das berühmte Atomkraftwerk im ersten Halbjahr 2023 endlich erscheinen – und damit dieser Traum wahr wird, haben die Entwickler zwischen realen Bombenalarmen unter widrigsten Umständen an ihrem Projekt gearbeitet. Umso mehr darf man auf das Endergebnis gespannt sein.

Starfield (Xbox Series X|S, PC) – erste Hälfte 2023

Bethesda Softworks

Der Name Bethesda Game Studios steht für legendäre Franchises wie "Fallout" oder "The Elder Scrolls", und mit "Starfield" startet das mittlerweile unter dem Dach Microsofts agierende Team das erste neue Universum nach 25 Jahren – ein Spiel, das Mastermind Todd Howard in seiner üblichen Bescheidenheit als "Skyrim im Weltraum" bezeichnet, allerdings mit mehr als 1000 zu erforschenden Planeten und einer Story, die länger ist als bei jedem vorherigen Bethesda-Game. Der Release war ursprünglich für 11.11. vergangenen Jahres angesetzt – schauen wir mal, ob es diesmal was wird.

Weitere Releases 2023

Das wäre ein kleiner, unvollständiger Einblick in jene die Spiele, mit denen tendenziell im ersten Halbjahr 2023 zu rechnen ist – nicht mitgerechnet sind dabei etwa jene Games, die "irgendwann 2023" erscheinen sollen oder für das zweite Halbjahr avisiert sind und sich entsprechend noch verschieben könnten.

Dazu gehört etwa ein neues "Spiderman"-Game ebenso wie gleich zwei Shooter, die im ultra-dystopischen Universum von "Warhammer 40.000" angesiedelt sind – ein netter Ausblick für alle, die vergangenes Jahr mit "Darktide" auf den Geschmack gekommen sind. Fans von Frank Herberts "Dune" erwartet ein Survival-Game auf dem Wüstenplaneten, außerdem soll das ebenfalls in diesem Franchise angesiedelte Strategiespiel fertig werden. Und in "Aliens: Dark Descent" kann erneut gegen die ekligen Xenomorphen gekämpft werden, während man sich in Betesdas "Redfall" gegen blutdürstige Vampire wehrt.

Man sieht: es ist für jeden Geschmack etwas dabei – sofern die Spiele wirklich zu den angekündigten Zeitpunkten erscheinen. (Stefan Mey, 2.1.2023)