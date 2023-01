Kate Del Castillo (links) und Isabella Sierra in der dritten Staffel von "La Reina del Sur". Foto: Netflix

Teresa Mendoza in Orange – nach vier Jahren Einzelhaft im Staatsgefängnis in Colorado. Sie trainiert wie wild, sieht aus wie eine Pantherin. Ihre Tochter Sófia lebt in Málaga, schlägt ein paar Burschen nieder, kommt ganz nach der Mama. Epifanio Vargas ist Präsident von Mexiko und kämpft um die Wiederwahl. Teresa wird befreit – diese Truppe kennen wir! El Russo! –, und die dritte Staffel kann laufen. Wer von der ursprünglichen Crew noch lebt, findet sich ein, auch Batman und Conecho sind mit von der Partie.



In Staffel drei der Netflix-Serie Reina del Sur geht es allerdings nicht um Drogenschmuggel, sondern um den Erhalt der Macht von Epifanio. Er zieht die Fäden, und Teresa muss laufen, wie von Anfang an. Natürlich funken allerlei Typen dazwischen: korrupte US-Politiker, die Drogenbehörde DEA, lokale Kriminelle.

Wir sind in dieser Staffel mit ihren 45 Episoden unterwegs zwischen Kolumbien und Bolivien. Die zähflüssige Dramaturgie der Telenovela mit ihrer Mariachimusik ist Panflöten, den schneebedeckten Anden und viel Folklore der indigenen Cholitas mit ihren vielgewickelten Bauschröcken, geflochtenen Zöpfen und Melonenhüten gewichen. Dazu wird gerannt, gerannt.

Trailer zur dritten Staffel von "La Reina del Sur". Netflix Latinoamérica

Produzentin und Hauptdarstellerin Kate del Castillo hat während der Pandemie gedreht und sich dem Machtmissbrauch der Spitzenpolitik verschrieben. Es geht der gebürtigen Mexikanerin mehr um die Botschaft von Ingobernable, wo sie als Präsidentengattin durch den Korruptionssumpf rennt (2017), als um die ursprüngliche Drogentragödie der kleinen Teresita, die unfreiwillig in das Rad der Drogengewalt gerät (2011). Was angeblich passierte, als sie mit Sean Penn dem echten El Chapo begegnete, hat sie 2017 in einer Doku festgehalten (Der Tag, an dem ich El Chapo traf). Echte Fans bleiben dabei. (Karin Bauer, 3.1.2023)