Die meisten jungen Polizistinnen und Polizisten in Wien kommen aus den Bundesländern. Viele übersiedeln aber nicht, weil sie in der Bundeshauptstadt keine leistbaren Unterkünfte finden

Ein Großteil der Polizistinnen und Polizisten in Wien kommt nicht aus Wien, sondern aus den Bundesländern. Viele pendeln täglich zum Dienst. Foto: APA/Manhart

Die Wiener Polizei hofft heuer auf einen kräftigen Aufschwung beim Nachwuchs. Im Herbst konnten nur 60 von 250 möglichen Ausbildungsplätzen besetzt werden. Nicht nur die Rekrutierungsoffensive "Ich kann's werden" und ein neues Recruitingcenter in Wien-Leopoldstadt sollen wieder mehr junge Leute für den Polizeiberuf begeistern. Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl kündigte zuletzt auch an, modernere Dienststrukturen zu schaffen. Am "Wie" wird noch gearbeitet.

Hermann Greylinger, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Polizeigewerkschaft, hätte da schon ein paar Ideen: "Die meisten Bewerberinnen und Bewerber kommen aus den Bundesländern, nur etwa 20 Prozent derer, die eine Polizeikarriere starten möchten, sind aus Wien", gibt Greylinger im Gespräch mit dem STANDARD zu bedenken. Also müsse der Arbeitgeber auch wieder verstärkt dabei behilflich sein, entsprechende Wohnungen für Polizistinnen und Polizisten zu finden.

Zwei Stunden Fahrt zum Dienstort

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot an Dienstwohnungen für junge Beamte stark reduziert. "Es gibt Kollegen, die kommen aus dem nördlichen Waldviertel und bleiben dort wohnen, weil sie in der Bundeshauptstadt keine leistbare Unterkunft finden. Die müssen nach einer Doppelschicht also auch noch zwei Stunden heimfahren. Keine sehr verlockende Aussicht für junge Leute, die einen Job suchen", so Greylinger.

Umgekehrt sei auch die Genehmigung von Versetzungen aus Wien in die Bundesländer ins Stocken geraten. Eigentlich sei vereinbart, dass 60 bis 80 Polizistinnen und Polizisten pro Jahr in ihre Heimatbundesländer zurückkehren könnten, doch seit zwei Jahren wird das wegen Personalmangels abgelehnt.

80 Überstunden pro Monat

Auch die massiv gestiegenen Überstunden bei der Wiener Exekutive wirkten eher abschreckend. "Wer mit 80 angeordneten Überstunden pro Monat rechnen muss, überlegt sich den Einstieg bei der Polizei mehr als zweimal", meint Greylinger. Überstunden bedeuteten zwar auch mehr Verdienst, doch die junge Generation lege mehr Wert auf eine Work-Life-Balance als auf mehr Geld. Dass beim Polizeipersonal mehr Bedacht auf das soziale Umfeld gelegt werden solle, sei im Übrigen im Regierungsprogramm festgehalten.

Greylinger wünscht sich außerdem wieder mehr kleine Anreize, um den Polizeidienst attraktiver zu machen. "Als ich vor 40 Jahren Polizist wurde, hat man beispielsweise angeboten, bei der Polizei den Führerschein zu machen. Das klingt heute unbedeutend, aber damals war das eine sehr sinnvolle Maßnahme." Auch das Auswahlverfahren müsse weiter entschärft werden: "Dass immer noch Personen vom Polizeidienst ausgeschlossen werden, wenn sie ehrlicherweise angeben, dass sie Allergien haben, ist nicht mehr zeitgemäß."

Pensionierungen schwer vorauszusagen

Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl ist sich der Probleme bewusst, wie er kürzlich in einem von der APA geführtem Interview sagte. Dass die Polizei ein Personalproblem habe, liege auch der erwarteten Pensionierungswelle der sogenannten Babyboomer-Generation. Allerdings ließen sich die Pensionierungen pro Jahr schwer vorhersagen. Das liege an der relativ großen Bandbreite, wann Polizisten in Pension gehen können – nämlich zwischen 60 und 65 Jahren. Ein Beispiel: Heuer wären in der Wiener Exekutive 430 Pensionierungen theoretisch möglich gewesen, tatsächlich vollzogen wurden 180. "Das heißt aber gleichzeitig auch, dass die in den kommenden Jahren in Pension gehen werden", so Pürstl. Insgesamt gibt es aktuell rund 7.400 Exekutivbeamtinnen und Exekutivbeamte in Wien. (Michael Simoner, 3.1.2023)