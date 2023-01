In dieser Galerie: 2 Bilder Matthias Walkner am Weg durch Saudi-Arabien. Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Al-Ula – Matthias Walkner hat am Montag die zweite Etappe der Rallye Dakar auf dem zehnten Platz beendet. Der Salzburger KTM-Pilot wies auf dem 588 km langen Teilstück vom Yanbu Sea Camp nach Al-Ula nach 430 Wertungskilometern 4:06 Minuten Rückstand auf Tagessieger Mason Klein (KTM) auf. Der US-Amerikaner übernahm auch die Gesamtführung von Landsmann Ricky Brabec (Honda), der mehr als fünf Minuten verlor und nun Sechster ist. Walkner schob sich von Rang zehn auf neun vor.

Der 36-Jährige hat in Gesamtwertung nun eine Lücke von 8:18 Minuten auf den Führenden aufgerissen. Klein verbuchte trotz einer Zeitstrafe von zwei Minuten seinen ersten Etappensieg vor dem Deutschen Sebastian Bühler (Hero) und Skyler Howes (USA/Husqvarna). Lange Zeit in Führung lag der australische GasGas-Fahrer Daniel Sanders, der sich aber wie einige andere Piloten auch kurz vor dem Ziel einbremste, um nicht als Tagessieger am Dienstag das dritte Teilstück eröffnen zu müssen. Dann steht die 669 km lange Strecke (447 km auf Zeit) nach Ha'il auf dem Programm. (APA, 2.1.2022)

Ergebnisse Rallye Dakar vom Montag – Motorrad, 2. Etappe – Sea Camp – Al-Ula (588 km/430 gewertet): 1. Mason Klein (USA) KTM 5:23:04 Std. – 2. Sebastian Bühler (GER) Hero +1:09 Min. – 3. Skyler Howes (USA) Husqvarna +1:13. Weiter: 10. Matthias Walkner (AUT) KTM +4:06

Gesamtwertung nach zwei von 14 Etappen: 1. Klein 9:38:28 Std. – 2. Toby Price (AUS) KTM +1:41 Min. – 3. Joan Barreda Bort (ESP) Honda +2:03. Weiter: 9. Walkner +8:18