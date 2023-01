John Turturro und Julianne Moore in "Gloria – Das Leben wartet nicht", 23.40 Uhr, ARD. Foto: AP

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Zirkus für Lesbos – Eine Artistenfamilie versucht zu helfen Aufgerüttelt vom Schicksal der Menschen im Flüchtlingslager Kara Tepe, gibt ein Berliner Artistenpaar sein Leben in Berlin auf und zieht auf die griechische Insel Lesbos. Das Ziel der Zirkuspädagogen: mit Akrobatik und Artistik das Leben der Kinder vor Ort zu bereichern.

Bis 20.15, Arte

20.15 GUTE LAUNE

Mamma Mia! (USA/GB 2008, Phyllida Lloyd) Mit den wiederaufbereiteten Abba-Nummern ließ sich mindestens einen Sommer lang jede lahme Party wieder in Schwung bringen. Der Wert dieses Musicals liegt darin, dass die Produzenten die Stimmen von Pierce Brosnan und Co nicht schönten, sondern sie in ihrer wackeligen Pracht beließen. Herausragend, wie immer, Meryl Streep. Bis 21.55, ORF 1

22.00 WESTERN

The Homesman (USA 2014, Tommy Lee Jones)Der Dieb und Gauner George Briggs begleitet eine Gruppe von Frauen auf ihrem Weg von Nebraska nach Iowa. Gern macht er das nicht, aber er steht in der Schuld von Mary, der Anführerin des Trupps. Ihr Weg führt durch die tiefverschneite Wildnis in gefährliches Indianergebiet. Irgendwie und irgendwann kommen sich Briggs und Mary näher. Selbstfindung und Roadmovie mit Hilary Swank.

Bis 0.05, Servus TV

22.45 MÖRDERSUCHE

Gosford Park (USA/GB/D/I 2001, Robert Altman) Auf dem Landsitz Gosford Park trifft sich eine illustre Jagdgesellschaft. Die Gastgeber, Lady Sylvia (Kristin Scott Thomas) und Sir William (Michael Gambon), machen ihren aristokratischen Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich. Als Sir William ermordet aufgefunden wird, geht dies beinahe im Trubel unter. Für Inspektor Thompson ein schwieriger Fall, denn alle Befragten schweigen eisern.

Bis 00.55, BR

23.40 FRAUENPOWER

Gloria – Das Leben wartet nicht (Gloria Bell, USA 2018, Sebastian Lelio) Julianne Moore überzeugt als reifere Frau, die sich und dem Leben nichts schenkt. Sie lässt es krachen, und das ist gut so. Spannendes Porträt einer Frau, die schon vieles gesehen hat und immer wieder alles auf eine Karte setzt. Bis 1.15, ARD