Die Etat-Prognose 2023: Welche wesentlichen Entwicklungen kommen 2023 auf die Medienbranche – insbesondere in Österreich – zu? Was sollte 2023 in der und für die Medienbranche passieren? Und: Was sollte auf keinen Fall geschehen? Das sind Fragen, die DER STANDARD Etat einer Reihe von Medienmenschen gestellt hat. Ihre Antworten finden Sie Tag für Tag auf dieser Seite.



