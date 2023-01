Brotzeit im Raxgebiet: Camillo Kronichs Farbbildpostkarte "Auf der Terrasse beim Ottohaus" (1912) macht die Freuden der Naherholung für jedermann nachfühlbar. Bernhard Hosa / Landesgalerie Niederösterreich

Egal ob Kletterschuhe oder Wanderrucksack: Bergsportfans in Wien kennen das Fachgeschäft Bergfuchs in der Kaiserstraße als ideale Adresse für Zubehör. Welchen Beitrag dieser Shop hingegen für die Etablierung des Bergtourismus um 1900 hatte, ist vielleicht nicht allen bekannt. Die Jungunternehmerin und Alpinistin Mizzi Langer-Kauba hatte 1896 eine Marktlücke entdeckt und eines der ersten Tourismusfachgeschäfte der Stadt eröffnet. Testimonial für ihre Produkte war sie selbst, sie erprobte die Ausrüstung auf ihre Tauglichkeit. Der Aufschwung des Wintersports ließ den Laden zu einem Geschäftshaus anwachsen.

In der Ausstellung Alpine Seilschaften – Bergsport um 1900 wird in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems die Geschichte eines Netzwerks erzählt, das maßgeblich an der Erschließung der Alpen für den Fremdenverkehr beteiligt war. Die einzelnen Protagonisten – neben Mizzi Langer-Kauba handelt sich um vier Gleichgesinnte – werden einzeln vorgestellt, ihr Beitrag wird mit viel Detailarbeit und dokumentarischen Materialien (Pokale, erste Bergführer, historischer Holzschlitten) nachgezeichnet. Heute kaum vorstellbar, entstanden erst durch die Gründung alpiner Vereine neue Wege und auch Berghütten, wodurch sich peu à peu ganze Regionen erschlossen. Durch damals neu aufkommende Trendsportarten wie Rodeln oder Skilaufen entwickelte sich auch der Winter zur Urlaubsjahreszeit. Für Wienerinnen und Niederösterreicher wurde speziell die Region Semmering-Rax bedeutend.

Nicht nur für Bergfexe

Diese dokumentierte beispielsweise Camillo Kronich, der nicht nur das Ottohaus auf der Rax betrieb, sondern auch Fotograf war und die noch wenig erkundete Landschaft festhielt. Ähnlich tat es auch der Maler und Bergsteigerpionier Gustav Jahn. Großformatige Leinwände berichten von kitschigen Lichtstimmungen und verschneiten Bergansichten. Später gestaltete er unter anderem Illustrationen für die Kataloge von Mizzi Langer-Kauba.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Otto Barth unternahm er auch herausfordernde Touren in die Dolomiten oder in die Schweizer Alpen. Zu den bekanntesten Werken von Barth zählt das pointillistische Gemälde Morgengebet am Großglockner, das durch Reproduktionen zur Ikone des Alpinismus avancierte. Ähnlich wie Barth und Jahn unternahm der Jurist und Fotograf Fritz Benesch anspruchsvolle Bergtouren und einige Erstbesteigungen. Mit seiner Kamera hielt er Aufstiege fest. Als besonderer Kenner der Semmering-Region publizierte er seine Bilder in Fachjournalen und gab später Bergführer heraus.

Ergänzend zu Jugendstil-Werbeplakaten diverser Bergregionen läuft eine Diashow mit beeindruckenden Fotografien, die in eine eigene Welt entführen. Überraschenderweise schafft es diese von Wolfgang Krug mit viel Hingabe kuratierte Ausstellung, nicht nur Bergfexe, sondern auch weniger affine Städter anzusprechen. (Katarina Rustler, 3.1.2023)