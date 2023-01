Die Nobelpreis-Straßenbahn fährt zur Uni Wien. Wie viel Studierende für ein Semesterticktet zahlen werden, ist noch offen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mittlerweile ist die Kaufoption gar nicht mehr auf der Website der Wiener Linien zu finden. Am Montag konnte man jedoch bis Mittag noch das Semesterticket für Studierende auswählen und erhielt zwei Optionen: einen Semesterfahrschein mit Hauptwohnsitz in Wien für 75 Euro oder einen ohne Hauptstadt-Adresse um den doppelten Preis. Nur in den Warenkorb konnte man das Ticket am Schluss nicht legen. Vom Öffi-Betreiber hieß es dazu: Die richtige Kaufoption mit dem neuen, einheitlichen Preis werde in den kommenden Tagen kommuniziert.

Die Vorgeschichte: Der Öffi-Betreiber wurde wegen Diskriminierung bei den Semestertickets rechtskräftig verurteilt. Bis zum vergangenen Semester mussten Nichtwiener noch 150 Euro, also den doppelten Preis, zahlen. Drei Studierende fühlten sich diskriminiert, klagten und bekamen recht. Ihnen folgten weitere.

Über den neuen, einheitlichen Preis wollten die Wiener Linien noch keine Auskunft geben. Dieser werde in den nächsten Tagen kommuniziert. Dass dieser am unteren Ende des aktuell Möglichen, also bei 75 Euro liegen wird, bezweifelt zumindest die ÖVP Wien. In einer Anfrage an den Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) schreiben die türkisen Abgeordneten: "Für Wiener Studenten bedeutet das aller Wahrscheinlichkeit nach eine Verteuerung zum bisherigen Preis von 75 Euro."

Studierende im Dunkeln

Den ÖVP-Bildungs- und Jugendsprecher Harald Zierfuß ärgert besonders, dass die Studierenden "weiterhin im Dunkeln gelassen werden". Das aktuelle Ticket des Wintersemesters ist nämlich nur noch bis 31. Jänner gültig. Ab 1. Februar brauchen Studierende einen neuen Fahrschein. "Wann und um wie viel es für sie teurer wird, ist weiterhin unklar", kritisiert Zierfuß. Er erwarte sich "schleunigst eine Lösung im Sinne der Wiener Studenten. Für uns ist klar: Für Wiener Studenten darf es nicht teurer werden."

Bereits im Herbst forderten die ÖVP und die Grünen in einem Antrag im Wiener Gemeinderat, dass das Öffi-Fahren für Wiener Studierende nicht teurer werden dürfe. Aus ihrer Sicht sollte das Semesterticket weiterhin 75 Euro kosten. Der Antrag erhielt keine Mehrheit – die Regierungsparteien SPÖ und Neos stimmten dagegen.

ÖVP will Jahreskarte für Studierende

"Ein halbes Jahr nach dem Urteil gibt es noch immer keine Lösung zur Vereinheitlichung der Tickets. Wir wiederholen bei dieser Gelegenheit unsere Forderung nach einer unbürokratischen Öffi-Jahreskarte für Studenten statt dem Vier-Ticket-Chaos", erklärte auch der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer. Es sei "unverständlich, warum Studenten die einzige Gruppe sind, für die es keine Jahreskarte gibt. Die Semestertickets sind fünf Monate gültig: Im Wintersemester von 1. September bis 31. Jänner, im Sommersemester von 1. Februar bis 30. Juni. Im Juli und August müssen Studierende eine Ferienmonatskarte kaufen. (ook, 2.1.2023)